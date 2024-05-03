Проїзд до молдовського кордону та в Бессарабію ускладнено — багатокілометровий затор через ДТП
На ділянці міжнародної траси сполучення Одеса-Рені сталася ДТП, тож наразі проїзд до молдовського кордону суттєво ускладнений. На дорозі зіткнулись дві фури, перекривши одразу дві полоси руху в обох напрямках.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.
Де сталася аварія
Внаслідок ДТП проїзд в напрямку молдовського кордону та Бессарабії сильно ускладнено. Затор протягнувся на понад три кілометри та аби доїхати до місця аварії наразі потрібно близько трьох годин. Сама ж ДТП сталася в 600 метрів від КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного парку. Судячи з ситуації, проїзд буде ускладнено протягом усього дня, адже на дорогу висипалось насіння з однієї з фур.
Затори у напрямку Орлівки
А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що далі за Паланкою, затори зафіксовано поблизу Сарати, Татарбунарів та Ізмаїлу. Подорож до кордону з Румунією триватиме сьогодні зранку понад 6 години.
Затори на Старокозачому
На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже ускладнений рух.
Ціни на пальне
Ціни на пальне на українських АЗС за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. За даними моніторингового сайту, 3 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,38 грн/л;
- А-95 — 55,73 грн/л;
- А-92 — 52,55 грн/л;
- дизельне пальне — 54,08 грн/л;
- скраплений газ — 27,44 грн/л.
Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.
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