Проїзд до молдовського кордону та в Бессарабію ускладнено — багатокілометровий затор через ДТП

Затор у напрямку Молдови через аварію. Фото: Навини.LIVE

На ділянці міжнародної траси сполучення Одеса-Рені сталася ДТП, тож наразі проїзд до молдовського кордону суттєво ускладнений. На дорозі зіткнулись дві фури, перекривши одразу дві полоси руху в обох напрямках.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.



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Де сталася аварія

Внаслідок ДТП проїзд в напрямку молдовського кордону та Бессарабії сильно ускладнено. Затор протягнувся на понад три кілометри та аби доїхати до місця аварії наразі потрібно близько трьох годин. Сама ж ДТП сталася в 600 метрів від КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного парку. Судячи з ситуації, проїзд буде ускладнено протягом усього дня, адже на дорогу висипалось насіння з однієї з фур.

Затори через аварію у напрямку Паланки. Фото: скриншот

З однієї з вантажівок висипалось насіння в результаті аварії на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Затори у напрямку Орлівки

А ось на міжнародній трасі Одеса — Рені на відрізку, що далі за Паланкою, затори зафіксовано поблизу Сарати, Татарбунарів та Ізмаїлу. Подорож до кордону з Румунією триватиме сьогодні зранку понад 6 години.



Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Затори на Старокозачому

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже ускладнений рух.



Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне на українських АЗС за останню добу не змінилися. Вартість бензину, дизпалива та автогазу залишилась на рівні попереднього дня. За даними моніторингового сайту, 3 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,38 грн/л;

А-95 — 55,73 грн/л;

А-92 — 52,55 грн/л;

дизельне пальне — 54,08 грн/л;

скраплений газ — 27,44 грн/л.

Нагадаємо, на Одещині знову повернулися до ідеї побудувати нову ділянку траси Одеса — Рені в обхід Молдови. Тільки на розробку проєктно-кошторисної документації готові витратити майже 35 млн грн.