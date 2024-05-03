Проезд на молдавскую границу и в Бессарабию затруднен — многокилометровая пробка из-за ДТП
На участке международной трассы сообщения Одесса-Рени произошло ДТП, поэтому проезд к молдавской границе существенно осложнен. На дороге столкнулись две фуры, перекрыв сразу две полосы движения в обоих направлениях.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.
Где произошла авария
В результате ДТП проезд в направлении молдавской границы и Бессарабии сильно затруднен. Затор протянулся более трех километров и чтобы доехать до места аварии нужно около трех часов. Само же ДТП произошло в 600 метрах от КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка. Судя по ситуации, проезд будет усложнен в течение всего дня, ведь на дорогу высыпались семена из одной из фур.
Пробки в направлении Орловки
А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, пробки зафиксированы вблизи Сараты, Татарбунаров и Измаила. Путешествие к границе с Румынией продлится сегодня утром более 6 часов.
Пробки на Староказачьем
На пункте пропуска "Старокозачее" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень усложненное движение.
Цены на горючее
Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня. По данным мониторингового сайта, 3 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ - 59,38 грн/л;
- А-95 - 55,73 грн/л;
- А-92 - 52,55 грн/л;
- дизельное топливо - 54,08 грн/л;
- сжиженный газ - 27,44 грн/л.
Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
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