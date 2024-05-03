Проезд на молдавскую границу и в Бессарабию затруднен — многокилометровая пробка из-за ДТП

Пробка в направлении Молдовы из-за аварии. Фото: Новини.LIVE

На участке международной трассы сообщения Одесса-Рени произошло ДТП, поэтому проезд к молдавской границе существенно осложнен. На дороге столкнулись две фуры, перекрыв сразу две полосы движения в обоих направлениях.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места происшествия.

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Где произошла авария

В результате ДТП проезд в направлении молдавской границы и Бессарабии сильно затруднен. Затор протянулся более трех километров и чтобы доехать до места аварии нужно около трех часов. Само же ДТП произошло в 600 метрах от КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального парка. Судя по ситуации, проезд будет усложнен в течение всего дня, ведь на дорогу высыпались семена из одной из фур.

Пробки из-за аварии в направлении Паланки. Фото: скриншот

Из одного из грузовиков высыпались семена в результате аварии в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Пробки в направлении Орловки

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, пробки зафиксированы вблизи Сараты, Татарбунаров и Измаила. Путешествие к границе с Румынией продлится сегодня утром более 6 часов.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Староказачьем

На пункте пропуска "Старокозачее" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень усложненное движение.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня. По данным мониторингового сайта, 3 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ - 59,38 грн/л;

А-95 - 55,73 грн/л;

А-92 - 52,55 грн/л;

дизельное топливо - 54,08 грн/л;

сжиженный газ - 27,44 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.