Рух до столиці обмежено — ДТП на трасі Одеса-Київ

На трасі Одеса-Київ сталась ДТП сьогодні, 9 травня. Фото: Нацполіція

На ділянці автодороги Київ-Одеса сьогодні, 9 травня, частково обмежено рух через ДТП. Там зіткнулись дві вантажівки, наразі на місці працюють правоохоронці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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ДТП на трасі Одеса-Київ

На 277 кілометрі траси Одеса-Київ, близько села Дубинове Савранської ОТГ зіштовхнулися дві вантажівки. Один водій доставлений до медичного закладу, там йому надається необхідна допомога.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Встановлюються повні обставини автопригоди", — зазначено у повідомленні.



Аварія на трасі Одеса-Київ. Фото: Нацполіція

Автопригоди в Одеській області

Ми писали, що минулого тижня на ділянці міжнародної траси сполучення Одеса-Рені сталася ДТП, тож проїзд до молдовського кордону був суттєво ускладнений. На дорозі зіткнулись дві фури, перекривши одразу дві полоси руху в обох напрямках.

Також ми повідомляли, що у межах села Красна Коса, Білгород-Дністровського району сталася смертельна аварія. Внаслідок події загинув водій вантажного авто MAN, чоловік 1978 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту врятували іншого постраждалого водія вантажного авто DAF.