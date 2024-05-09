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Движение до столицы ограничено — ДТП на трассе Одесса-Киев

9 мая 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение до столицы ограничено — ДТП на трассе Одесса-Киев
На трассе Одесса-Киев произошло ДТП сегодня, 9 мая. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На участке автодороги Киев – Одесса сегодня, 9 мая, частично ограничено движение из-за ДТП. Там столкнулись два грузовика, сейчас на месте работают правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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ДТП на трассе Одесса-Киев

На 277 километре трассы Одесса-Киев, около села Дубиново Савранской ОТГ столкнулись два грузовика. Один водитель доставлен в медицинское учреждение, там ему оказывается необходимая помощь.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

На 277 километре автодороги Киев – Одесса частично ограничено движение транспорта из-за ДТП.
Авария на трассе Одесса-Киев. Фото: Нацполиция

Автопроисшествия в Одесской области

Мы писали, что на прошлой неделе на участке международной трассы сообщения Одесса-Рени произошло ДТП, поэтому проезд к границе Молдовы был существенно усложнен. На дороге столкнулись две фуры, перекрыв сразу две полосы движения в обоих направлениях.

Также мы сообщали, что в пределах села Красная Коса Белгород-Днестровского района произошла смертельная авария. В результате происшествия погиб водитель грузового авто MAN, мужчина 1978 года рождения. Спасатели с помощью гидравлического инструмента спасли другого пострадавшего водителя грузового автомобиля DAF.

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