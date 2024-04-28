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Уже вдруге за добу — на трасі Одеса — Рені сталася аварія

28 квітня 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Уже вдруге за добу — на трасі Одеса — Рені сталася аварія
Затор на трасі. Фото: соцмережі
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 квітня, по обіді на міжнародній трасі Одещини сталася аварія. Наразі рух дуже сильно ускладнений у районі одного з пропускних пунктів.

Про це повідомляють соцмережі. 

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Аварія на трасі Одеса - Рені. Фото: соцмережі

Аварія на Одещині

Відомо, що ДТП трапилося за селом Старокозаче. Там, ймовірно, пригода сталася за участі вантажних автомобілів. Зараз за даними картографічного сервісу Google Maps на цьому місці утворився затор, який тягнеться на понад три кілометри. Рух утруднений в обидва боки. Про постраждалих на зараз не повідомляється. 

Уже вдруге за добу — на трасі Одеса — Рені сталася аварія - фото 2
Розмір затору на трасі через ДТП. Фото: скриншот
Уже вдруге за добу — на трасі Одеса — Рені сталася аварія - фото 3
Автівки стоять в заторі. Фото: соцмережі


Варто додати, що це уже друге ДТП на трасі за добу. Так, учора ввечері у межах села Красна Коса, Білгород - Дністровського району сталася смертельна аварія. Внаслідок події загинув водій вантажного авто "MAN", чоловік 1978 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту врятували іншого постраждалого водія вантажного авто "DAF". Його в стані середньої тяжкості передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Інші ДТП на Одещині

Нагадаємо, що тиждень тому рух транспорту на автодорозі сполученням Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші був ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду. Там вантажівка врізалась у стовп електромереж.

Також ми писали, що на ділянці автомобільної дороги Одеса-Рені також траплялась дорожньо-транспортна пригода за участю великовантажного транспорту. Поблизу села Михайлівка водій вантажівки не помітив місцеву мешканку та наїхав на неї.

Додамо, в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від пори року. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

Одеса
аварія
авто
Одеська область
Одеська ОДА
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