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Затор на трасі Одеса-Рені через ДТП — яку ділянку краще об'їхати

9 квітня 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Затор на трасі Одеса-Рені через ДТП — яку ділянку краще об'їхати
ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На ділянці автомобільної дороги Одеса-Рені наразі є значні затори через ДТП. Поблизу села Михайлівка водій вантажівки не помітив місцеву мешканку та наїхав на неї.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області

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Подробиці ДТП

На автодорозі сполучення Одеса — Рені, поблизу Михайлівки, водій вантажівки "DAF" не помітив місцеву жительку, яка їхала у тому ж напрямку на велосипеді. Керманич наїхав на 38-річну жінку, яка, на жаль, померла на місці. Правоохоронці встановили, що водій під час скоєння ДТП був тверезий.

Затори на трасі Одеса — Рені

Поліцейські наразі встановлюють повні обставини події та регулюють рух транспорту. Наразі на цій ділянці дороги частково рух ускладнено і здійснюється лише однією смугою.

Інші пригоди на дорогах Одещини

Нагадаємо, на автодорозі Одещини рух транспорту через село Великий Дальник було ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду. Там вантажівка перекинулася на узбіччя.

Ми раніше повідомляли, що ввечері 12 березня на ділянці автодороги Одеса — Рені між Паланкою та Удобним сталася ДТП. Водій вантажівки рухався в напрямку Одеси та не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з двома легковими автомобілями.

Додамо, що рятувальники Подільського району в Одеській області надали допомогу водіям та витягнули назад на дорогу транспортні засоби. Через опади, мокрий сніг та нерозчищену проїзну частину два легкових автомобілі та вантажівка потрапили в кювет.

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