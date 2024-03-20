Обережно, сніг та ожеледиця на дорогах Одещини — рятувальники допомагають водіям
Через складні погодні умови рух на дорогах ускладнений, деякі водії не можуть впоратись з керуванням. Так, рятувальники Подільського району в Одеській області надали допомогу водіям та витягнули назад на дорогу транспортні засоби.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.
"Шановні громадяни, рятувальники радять при складних погодних умовах утриматися від подорожей на дальні відстані як на транспорті, так і в пішохід, задля збереження власного життя та здоровʼя!" — зазначено у повідомленні ДСНС.
Що трапилось на дорогах
Через опади, мокрий сніг та нерозчищену проїзну частину деякі транспортні засоби потрапляють в кювет. Працівники ДСНС Подільського загону допомогли трьом особам та витягнули на проїжджу частину дороги два легкових автомобілі та одну вантажівку. Від ДСНС залучались дві одиниці техніки та сім рятувальників.
Раніше ми повідомляли, що минулого тижня на дорозі до Молдавського кордону сталася ДТП. Водій вантажівки рухався в напрямку Одеси, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з двома легковими автомобілями.
Також ми писали, що з настанням весни водії часто дозволяють собі розслабитися, адже вважають, що найгірші погодні умови вже позаду. Але це не так, автолюбителі мають бути пильними у будь-який сезон та не повторювати низки типових помилок.
Читайте Новини.LIVE!