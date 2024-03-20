Обережно, сніг та ожеледиця на дорогах Одещини — рятувальники допомагають водіям

Ситуація на дорогах Одеської області. Фото: ДСНС

Через складні погодні умови рух на дорогах ускладнений, деякі водії не можуть впоратись з керуванням. Так, рятувальники Подільського району в Одеській області надали допомогу водіям та витягнули назад на дорогу транспортні засоби.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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"Шановні громадяни, рятувальники радять при складних погодних умовах утриматися від подорожей на дальні відстані як на транспорті, так і в пішохід, задля збереження власного життя та здоровʼя!" — зазначено у повідомленні ДСНС.

Що трапилось на дорогах

Через опади, мокрий сніг та нерозчищену проїзну частину деякі транспортні засоби потрапляють в кювет. Працівники ДСНС Подільського загону допомогли трьом особам та витягнули на проїжджу частину дороги два легкових автомобілі та одну вантажівку. Від ДСНС залучались дві одиниці техніки та сім рятувальників.

Машина з'їхала в кювет. Фото: ДСНС



Раніше ми повідомляли, що минулого тижня на дорозі до Молдавського кордону сталася ДТП. Водій вантажівки рухався в напрямку Одеси, не впорався з керуванням та зіштовхнувся з двома легковими автомобілями.

Також ми писали, що з настанням весни водії часто дозволяють собі розслабитися, адже вважають, що найгірші погодні умови вже позаду. Але це не так, автолюбителі мають бути пильними у будь-який сезон та не повторювати низки типових помилок.