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Рух на трасі Одеса-Рені паралізовано через серйозну ДТП — подробиці

12 березня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Рух на трасі Одеса-Рені паралізовано через серйозну ДТП — подробиці
ДТП на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на вечір 12 березня на дорозі до Молдавського кордону тимчасово ускладнений рух транспорту. На ділянці автодороги Одеса — Рені між Паланкою та Удобним сталася ДТП. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі пригоди

Попередньо встановлено, що на транзитній ділянці дороги "Паланка — Маяки — Удобне" водій вантажівки DAF, рухався в напрямку Одеси та не впорався з керуванням. Внаслідок чого він виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з двома легковими автомобілями.

Зараз на зазначеній ділянці дороги рух транспортних засобів ускладнений. Поліцейські встановлюють повні обставини пригоди. 

Нагадаємо, що на комплексне утримання міжнародних автомобільних пунктів пропуску на Одещині спрямують 40 мільйонів гривень. За ці гроші планується утримання восьми КПП.

Також ми писали, що вартість пального на українських АЗС змінюється майже кожного дня. Станом на вівторок, 12 березня, ціни на бензин трохи зросли. Здорожчання торкнулось бензину марки А-95. Ціна на нього в середньому зросла на 5 копійок.

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