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Движение на трассе Одесса-Рени парализовано из-за серьезного ДТП — подробности

12 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение на трассе Одесса-Рени парализовано из-за серьезного ДТП — подробности
ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на вечер 12 марта на дороге на Молдавскую границу временно затруднено движение транспорта. На участке автодороги Одесса – Рени между Паланкой и Удобным произошло ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Предварительно установлено, что на транзитном участке дороги "Паланка-Маяки-Удобное" водитель грузовика "DAF" двигался в направлении Одессы и не справился с управлением. В результате, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Сейчас на указанном участке дороги движение транспортных средств усложнено, полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Напомним, что на комплексное содержание международных автомобильных пунктов пропуска в Одесской области направят 40 миллионов гривен. За эти деньги планируется содержание восьми КПП.

Также мы писали, что стоимость горючего на украинских АЗС меняется почти каждый день. По состоянию на вторник, 12 марта, цены на бензин немного выросли. Удорожание коснулось бензина марки А-95. Цена на него в среднем выросла на 5 копеек

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Одесса
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Новости Одессы
водители
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