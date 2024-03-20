Осторожно, снег и гололедица на дорогах Одесчины — спасатели помогают водителям

Ситуация по дорогам Одесской области. Фото: ГСЧС

Из-за сложных погодных условий движение на дорогах затруднено, некоторые водители не справляются с управлением. Так, спасатели Подольского района в Одесской области оказали помощь водителям и вытащили обратно на дорогу транспортные средства.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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"Уважаемые граждане, спасатели советуют при сложных погодных условиях воздержаться от путешествий на дальние расстояния как на транспорте, так и в пешеход, для сохранения собственной жизни и здоровья!" — отмечено в сообщении ГСЧС.

Что случилось на дорогах

Из-за осадков, мокрого снега и нерасчищенной проезжей части некоторые транспортные средства попадают в кювет. Работники ГСЧС Подольского отряда помогли трем лицам и вытащили на проезжую часть дороги два легковых автомобиля и один грузовик. От ГСЧС привлекались две единицы техники и семь спасателей.

Машина съехала в кювет. Фото: ГСЧС



Ранее мы сообщали, что на прошлой неделе на дороге к Молдавской границе произошло ДТП. Водитель грузовика двигался в направлении Одессы, не справился с управлением и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Также мы писали, что с наступлением весны водители часто позволяют себе расслабиться, ведь считают, что самые плохие погодные условия уже позади. Но это не так, автолюбители должны быть внимательны в любой сезон и не повторять ряд типичных ошибок.