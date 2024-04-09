Затор на трассе Одесса-Рени из-за ДТП — какой участок лучше объехать

ДТП в Одесской области. Фото: Нацполиция

На участке автомобильной дороги Одесса-Рени есть значительные пробки из-за ДТП. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Подробности ДТП

На автодороге сообщения Одесса — Рени, близ Михайловки, водитель грузовика "DAF" не заметил местную жительницу, которая ехала в том же направлении на велосипеде. Водитель наехал на 38-летнюю женщину, которая скончалась на месте. Правоохранители установили, что мужчина во время ДТП был трезв.

Пробки на трассе Одесса — Рени

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия и регулируют движение транспорта. В настоящее время на этом участке дороги частично движение затруднено и осуществляется только одной полосой.

Другие приключения на дорогах Одесчины

Напомним, на автодороге Одесчины движение транспорта через село Большой Дальник было затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. Там грузовик опрокинулся на обочину.

Мы ранее сообщали, что вечером 12 марта на участке автодороги Одесса — Рени между Паланкой и Удобным произошло ДТП. Водитель грузовика двигался в направлении Одессы и не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Добавим, что спасатели Подольского района в Одесской области оказали помощь водителям и вытащили на дорогу транспортные средства. Из-за осадков, мокрого снега и нерасчищенной проезжей части два легковых автомобиля и грузовик попали в кювет.