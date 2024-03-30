Рух транспорту через село Великий Дальник дуже ускладнено — причина

ДТП у Великому Дальнику. Фото: Нацполіція

Станом на сьогодні, 30 березня, рух транспорту через село Великий Дальник, ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду. Там вантажівка перекинулася на узбіччя.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Аварія у Великому Дальнику

За інформацією поліції, близько 8-ї години вантажний автомобіль MAN, рухаючись в напрямку Одеси, не впорався з керуванням, внаслідок чого перекинувся на узбіччя. Люди не травмувалися. Наразі на місці працюють поліцейські, а рух транспорту здійснюється однією смугою.

"Просимо водіїв врахувати дану інформацію та бути уважними на дорозі", — зазначили в поліції.

Інші пригоди на дорогах Одещини

Нагадаємо, на автодорозі М-05 Київ — Одеса днями сталася масштабна ДТП. Рух з Одеси до столиці був дуже ускладнений, спостерігалися значні затори.

Ми раніше повідомляли, що ввечері 12 березня на ділянці автодороги Одеса — Рені між Паланкою та Удобним сталася ДТП. Водій вантажівки рухався в напрямку Одеси та не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з двома легковими автомобілями.

Додамо, що рятувальники Подільського району в Одеській області надали допомогу водіям та витягнули назад на дорогу транспортні засоби. Через опади, мокрий сніг та нерозчищену проїзну частину два легкових автомобілі та вантажівка потрапили в кювет.