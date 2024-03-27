Ускладнення руху — ДТП на трасі Київ-Одеса

Вантажівки потрапили у ДТП. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На автодорозі М-05 Київ-Одеса сталася масштабна ДТП. Наразі рух з Одеси до столиці ускладнено, спостерігаються значні затори.

Про це повідомляє пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Подробиці пригоди

На ділянці траси сполучення Київ-Одеса сталася ДТП за участі вантажівок, через що рух тимчасово ускладнений. На місці подій присутні представники всіх відповідних служб для якнайшвидшого усунення автомобільних заторів.

"До уваги водіїв, на 311км автодороги М-05 Київ-Одеса, біля с. Любашівка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі великовантажних транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що рятувальники Подільського району в Одеській області надали допомогу водіям та витягнули назад на дорогу транспортні засоби. Через опади, мокрий сніг та нерозчищену проїзну частину два легкових автомобілі та вантажівка потрапили в кювет.

Ми раніше повідомляли, що ввечері 12 березня на ділянці автодороги Одеса — Рені між Паланкою та Удобним сталася ДТП. Водій вантажівки рухався в напрямку Одеси та не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з двома легковими автомобілями.