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Осложнение движения — ДТП на трассе Киев-Одесса

27 марта 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Осложнение движения — ДТП на трассе Киев-Одесса
Грузовики попали в ДТП. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На автодороге М-05 Киев-Одесса произошло масштабное ДТП. В настоящее время движение из Одессы в столицу затруднено, наблюдаются значительные пробки.

Об этом сообщает пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Подробности происшествия

На участке трассы сообщения Киев-Одесса произошло ДТП с участием грузовиков, из-за чего движение временно осложнено. На месте событий присутствуют представители всех соответствующих служб для скорейшего устранения автомобильных пробок.

"Вниманию водителей, на 311 км автодороги М-05 Киев-Одесса, возле с. Любашевка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузных транспортных средств", — говорится в сообщении.

Напомним, что спасатели Подольского района в Одесской области оказали помощь водителям и вытащили обратно на дорогу транспортные средства. Из-за осадков, мокрого снега и нерасчищенной проезжей части два легковых автомобиля и грузовик попали в кювет.

Мы ранее сообщали, что вечером 12 марта на участке автодороги Одесса — Рени между Паланкой и Удобным произошло ДТП. Водитель грузовика двигался в направлении Одессы и не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

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