Движение транспорта через село Большой Дальник очень затруднено — причина

ДТП в Большом Дальнике. Фото: Нацполиция

По состоянию на сегодня, 30 марта, движение транспорта через село Большой Дальник осложнено из-за дорожно-транспортного происшествия. Там грузовик опрокинулся на обочину.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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По информации полиции, около 8 часов грузовой автомобиль MAN, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением, в результате чего опрокинулся на обочину. Люди не травмировались. Пока на месте работают полицейские, а движение транспорта осуществляется по одной полосе.

"Просим водителей учесть данную информацию и быть внимательными на дороге", — отметили в полиции.

Другие приключения на дорогах Одесчины

Напомним, на автодороге М-05 Киев — Одесса на днях произошло масштабное ДТП. Движение из Одессы в столицу было очень усложнено, наблюдались значительные пробки.

Мы ранее сообщали, что вечером 12 марта на участке автодороги Одесса — Рени между Паланкой и Удобным произошло ДТП. Водитель грузовика двигался в направлении Одессы и не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Добавим, что спасатели Подольского района Одесской области оказали помощь водителям и вытащили обратно на дорогу транспортные средства. Из-за осадков, мокрого снега и не расчищенной проезжей части два легковых автомобиля и грузовик попали в кювет.