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Одеським водіям нагадують про зміну у правилах дорожнього руху з 1 травня

28 квітня 2024 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеським водіям нагадують про зміну у правилах дорожнього руху з 1 травня
Машини на дорогах міста. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від пори року. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

Про це повідомляють у патрульній поліції Одеської області.

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Зміна у вимогах ПДР

Зазначимо, що в Україні з 1 травня залишається чинною норма про необхідність включати денні ходові вогні або ближнє світло за межами населених пунктів. Раніше вона діяла лише з жовтня до травня, але восени минулого року Кабмін зняв часові обмеження і тепер норма діє цілий рік у будь-який час доби. У Патрульній поліції пояснили, що подібна практика показала добрі результати у країнах ЄС. Статистика свідчить про те, що використання ДХЗ зменшує кількість ДТП у світлу пору дня. Число аварій знизилося на 10-15%.

Який штраф загрожує

У разі недотримання норм вимоги правил дорожнього руху водіям загрожує штраф. Сума штрафу може змінюватись від 425 до 510 гривень.

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, як правильно їздити поганими весняними дорогами, щоб вберегти автомобіль. Інколи всім водіям доводиться їздити поганими дорогами — розбитими асфальтовими або взагалі без покриття. Для кожного з видів існує своя методика подолання, що допомагає вберегти машину від поломок.

Також експерти назвали найнадійніші роки випуску Toyota Camry. Toyota Camry вважається економним та надійним сімейним седаном.

Одеса
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штраф
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Одеська ОДА
Новини Одеси
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