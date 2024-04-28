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Одесским водителям напоминают об изменении в правилах дорожного движения с 1 мая

28 апреля 2024 14:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесским водителям напоминают об изменении в правилах дорожного движения с 1 мая
Машины на дорогах города. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени года. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.

Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.

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Изменение в требованиях ПДД

Отметим, что в Украине с 1 мая остается действующая норма о необходимости включать дневные ходовые огни или ближний свет за пределами населенных пунктов. Ранее она действовала только с октября по май, но осенью прошлого года Кабмин снял временные ограничения и теперь норма действует круглый год в любое время суток. В Патрульной полиции объяснили, что подобная практика показала хорошие результаты в странах ЕС. Статистика свидетельствует о том, что использование ДХЗ уменьшает количество ДТП в светлое время дня. Число аварий снизилось на 10-15%.

Какой штраф грозит

В случае несоблюдения норм требования ПДД водителям грозит штраф. Сумма штрафа может изменяться от 425 до 510 гривен.

Интересно водителям

Напомним, мы писали, как правильно ездить по плохим весенним дорогам, чтобы уберечь автомобиль. Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтным или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, которая помогает уберечь машину от поломок.

Также эксперты назвали самые надежные годы выпуска Toyota Camry. Toyota Camry считается экономным и надежным семейным седаном.

Одесса
авто
штраф
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