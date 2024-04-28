Уже второй раз за сутки — на трассе Одесса — Рени произошла авария

Пробка на трассе. Фото: соцсети

Сегодня, 28 апреля, после обеда на международной трассе Одесчины произошла авария. В настоящее время движение очень сильно затруднено в районе одного из пропускных пунктов.

Об этом сообщают соцсети.

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Авария в Одесской области

Известно, что ДТП произошло за селом Старокозаче. Там, вероятно, происшествие произошло при участии грузовых автомобилей. Сейчас, по данным картографического сервиса Google Maps, на этом месте образовалась пробка, которая тянется более чем на три километра. Движение затруднено в обе стороны. О пострадавших сейчас не сообщается.

Размер пробки на трассе из-за ДТП. Фото: скриншот

Автомобили стоят в пробке. Фото: соцсети



Стоит добавить, что это уже второе ДТП на трассе в сутки. Так, вчера вечером в пределах села Красная Коса, Белгород-Днестровского района произошла смертельная авария. В результате происшествия погиб водитель грузового авто MAN, мужчина 1978 года рождения. Спасатели с помощью гидравлического инструмента спасли другого пострадавшего водителя грузового авто DAF. Его в состоянии средней тяжести передали работникам скорой помощи.

Другие ДТП в Одесской области

Напомним, что неделю назад движение транспорта на автодороге сообщением Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши было затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. Там грузовик врезался в столб электросетей.

Также мы писали, что на участке автомобильной дороги Одесса — Рени также происходило дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного транспорта. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.

Добавим, в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени года. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.