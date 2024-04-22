Рух транспорту через Прилиманське дуже ускладнено — причина

ДТП поблизу Прилиманського на Одещині 22 квітня. Фото: Нацполіція

Станом на сьогодні, 22 квітня, рух транспорту на автодорозі сполученням Одеса — Білгород-Дністровський — Монаші ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду. Там вантажівка врізалась у стовп електромереж.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

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За інформацією поліції, близько 13-ї години водій вантажного автомобіля, рухаючись в напрямку міста Білгород-Дністровський, не впорався з керуванням і в'їхав у стовп електромережі.



"Травмованого водія ушпиталили. В лікарні його буде перевірено на наявність алкоголю в організмі", — йдеться у повідомленні поліції.

Унаслідок ДТП на дорогу впали дроти електромережі, які перешкоджали руху транспортних засобів. Наразі їх вже прибрали профільні служби, проте рух на ділянці автодороги надалі ускладнений.

"Просимо водіїв врахувати дану інформацію та бути уважними на дорозі", — зазначили в поліції.



Затори біля Прилиманського. Фото: скриншот google.maps

Інші пригоди на дорогах Одещини

Нагадаємо, що тиждень тому на трасі Одеса-Рені перекинувся газовіз. Подія сталась на відстані 3 000 м від контрольного посту "Маяки".



Також ми писали, що на ділянці автомобільної дороги Одеса-Рені також траплялась дорожньо-транспортна пригода за участю великовантажного транспорту. Поблизу села Михайлівка водій вантажівки не помітив місцеву мешканку та наїхав на неї.