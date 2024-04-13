Через ДТП призупинений рух на трасі Одеса-Рені — з подорожжю краще зачекати

ДТП на Одещині. Ілюстративне фото: Нацполіція

Станом на зараз, 13 квітня, рух в напрямку кордону з Молдовою сильно ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду. На трасі Одеса-Рені перекинувся газовіз.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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"Рух автівок призупинено у звʼязку з ДТП, яка сталась на відстані 3000 м від контрольного посту "Маяки". Просимо водіїв врахувати дану інформацію при плануванні поїздок", — йдеться у повідомленні

Ускладнення руху

Наразі спостерігаються значні затори в районі КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Через скупчення машин дорога з Одеси до Паланки зараз може зайняти близько двох годин.

Затори у напрямку Паланки. Фото: скриншот

Дорожні пригоди на Одещині

Раніше ми поввідомляли, що на ділянці автомобільної дороги Одеса-Рені наразі є значні затори через ДТП. Поблизу села Михайлівка водій вантажівки не помітив місцеву мешканку та наїхав на неї.

Також ми писали, що на ділянці автодороги Одеса-Рені між Паланкою та Удобним сталася ДТП. Водій вантажівки рухався в напрямку Одеси та не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з двома легковими автомобілями.