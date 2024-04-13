Из-за ДТП приостановлено движение на трассе Одесса-Рени — с путешествием лучше подождать
По состоянию на сейчас, 13 апреля, движение в направлении границы с Молдовой сильно затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. На трассе Одесса-Рени перевернулся газовоз.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
"Движение автомобилей приостановлено в связи с ДТП, которое произошло на расстоянии 3000 м от контрольного поста "Маяки". Просим водителей учесть данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении
Усложнение движения
В настоящее время наблюдаются значительные пробки в районе КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Из-за скопления машин дорога из Одессы в Паланку сейчас может занять около двух часов.
Дорожные приключения в Одесской области
Ранее мы сообщали, что на участке автомобильной дороги Одесса-Рени сейчас есть значительные пробки из-за ДТП. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.
Также мы писали, что на участке автодороги Одесса-Рени между Паланкой и Удобным произошло ДТП. Водитель грузовика двигался в направлении Одессы и не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
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