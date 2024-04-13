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Из-за ДТП приостановлено движение на трассе Одесса-Рени — с путешествием лучше подождать

13 апреля 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Из-за ДТП приостановлено движение на трассе Одесса-Рени — с путешествием лучше подождать
ДТП в Одесской области. Иллюстративное фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на сейчас, 13 апреля, движение в направлении границы с Молдовой сильно затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. На трассе Одесса-Рени перевернулся газовоз.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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"Движение автомобилей приостановлено в связи с ДТП, которое произошло на расстоянии 3000 м от контрольного поста "Маяки". Просим водителей учесть данную информацию при планировании поездок", — говорится в сообщении

Усложнение движения

В настоящее время наблюдаются значительные пробки в районе КПП, расположенного в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Из-за скопления машин дорога из Одессы в Паланку сейчас может занять около двух часов.

Усложненный проезд на трассе Одесса-Рени — с путешествием лучше подождать - фото 1
Пробки в направлении Паланки. Фото: скриншот

Дорожные приключения в Одесской области

Ранее мы сообщали, что на участке автомобильной дороги Одесса-Рени сейчас есть значительные пробки из-за ДТП. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.

Также мы писали, что на участке автодороги Одесса-Рени между Паланкой и Удобным произошло ДТП. Водитель грузовика двигался в направлении Одессы и не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

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