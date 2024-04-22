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Движение транспорта через Прилиманское очень затруднено — причина

22 апреля 2024 15:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение транспорта через Прилиманское очень затруднено — причина
ДТП вблизи Прилиманского в Одесской области 22 апреля. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 22 апреля, движение транспорта на автодороге сообщением Одесса — Белгород-Днестровский — Монаши затруднено из-за дорожно-транспортного происшествия. Там грузовик врезался в столб электросетей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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По информации полиции, около 13 часов водитель грузового автомобиля, двигаясь в направлении города Белгород-Днестровский, не справился с управлением и въехал в столб электросети.

"Травмированный водитель госпитализирован. В больнице он будет проверен на наличие алкоголя в организме", — говорится в сообщении полиции.

В результате ДТП на дорогу упали провода электросети, препятствовавшие движению транспортных средств. Пока их уже убрали профильные службы, однако движение на участке автодороги в дальнейшем затруднено.

"Просим водителей учесть данную информацию и быть внимательными на дороге", — отметили в полиции.

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Пробки возле Прилиманского. Фото: скриншот google.maps

Другие приключения на дорогах Одесчины

Напомним, что неделю назад на трассе Одесса-Рени перевернулся газовоз. Событие произошло в 3 000 м от контрольного поста "Маяки".

Также мы писали, что на участке автомобильной дороги Одесса-Рени также происходило дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного транспорта. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.

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