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В Одесской области возросло количество ДТП — данные статистики

24 мая 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области возросло количество ДТП — данные статистики
ДТП в Одесской области стало больше. Иллюстративное фото: Патрульная полиция Одесской области
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

За первые четыре месяца 2024 года в Украине зафиксировано почти 6,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В Одесской области таких случаев произошло 465.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Общая статистика ДТП

Всего в Украине за первые четыре месяца 2024 года зафиксировано 6 475 ДТП с пострадавшими, что на 8% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Число погибших в таких ДТП достигло 813 человек, а травмированных — 8 155 человек.

ДТП с пострадавшими, количество по Украине
Где чаще всего случаются ДТП с пострадавшими. Фото: сркиншот

В Одесской области за этот период произошло 465 ДТП с пострадавшими — таким образом регион занял четвертое место по количеству автопроисшествий. Для сравнения, Днепропетровщина возглавляет тройку антилидеров с 637 случаями ДТП, за ней следуют Львовщина с 586 случаями и Киев — 534 ДТП. Замыкает пятерку — Николаевщина с показателем в 309 аварий.

Больше людей — 70% от общего числа погибших — пострадали в ДТП из-за превышения скорости и нарушения правил маневрирования.

причины ДТП
Причины ДТП с пострадавшими Фото: скриншот

ДТП с участием детей

Одним из тревожных аспектов является увеличение количества ДТП с пострадавшими по вине детей. В целом по Украине этот показатель вырос в 1,4 раза. На территории Одесской области за текущий год произошло четыре случая дорожных происшествий с участием детей. Это один из самых маленьких показателей по всей Украине.

ДТП по вине детей
Количество ДТП по вине детей. Фото: сркиншот

Дорожные приключения в Одесской области

Мы писали, что недавно на участке автодороги Киев-Одесса столкнулись два грузовика. Один из водителей был доставлен в медицинское учреждение, там ему оказали необходимую помощь.

Также мы сообщали, что на участке международной трассы сообщения Одесса-Рени произошло ДТП, поэтому проезд к молдавской границе был существенно усложнен. На дороге столкнулись две фуры, перекрыв сразу две полосы движения в обоих направлениях.

Добавим, что в пределах села Красная Коса Белгород-Днестровского района произошла смертельная авария. В результате происшествия погиб водитель грузового авто MAN, мужчина 1978 года рождения. Спасатели с помощью гидравлического инструмента спасли другого пострадавшего водителя грузового автомобиля DAF.

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