У ДТП в Одесі постраждалі двоє дітей - поліція

ДТП в Одесі. Фото: Нацполіція

У Приморському районі Одеси сталась ДТП через непрацюючі світлофори. В результаті аварії постраждали четверо людей, з них — двоє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

На розі вулиць Велика Арнаутська та Європейська за кермом автомобіля Dodge їхав 40-річний водій, однак через відсутність електроенергії там не працював світлофор. Чоловік не одразу помітив двох жінок віком 39 та 36 років і двох 11-річних хлопчиків, які переходили дорогу. Для того, аби не переїхати потерпілих, водій різко звернув у бік та врізався у стовп. У результаті аварії жінки та діти отримали тілесні ушкодження, їх доправили до лікарні. Сам водій дивом не постраждав.

Що загрожує

Наразі поліція встановлює повні обставини події. Відомості про ДТП внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Автомобіль водія поміщено на арештмайданчик, призначено низку експертиз. Слідство триває.

Інші ДТП в Одесі

Ми писали, що в Одес сталась аварія у Київському районі. Там машина інкасаторів наїхала на місцевого жителя, який переходив дорогу у невстановленому місці. Одесит загинув від отриманих травм.

Також днями в Одесі на вулиці Михайла Грушевського сталася смертельна аварія. Водій легковика збив 9-річного хлопчика, який загинув на місці.

Додамо, що в Одесі минулого тижня сталася моторошна ДТП. Водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.