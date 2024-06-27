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Из-за неработающего светофора пострадали двое детей — подробности ДТП в Одессе

27 июня 2024 11:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В ДТП в Одессе пострадали двое детей – полиция
ДТП в Одессе. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Приморском районе Одессы произошло ДТП из-за неработающих светофоров. В результате аварии пострадали четыре человека, из них — двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

На углу улиц Большая Арнаутская и Европейская за рулем автомобиля Dodge ехал 40-летний водитель, однако из-за отсутствия электроэнергии там не работал светофор. Мужчина не сразу заметил двух женщин в возрасте 39 и 36 лет и двух 11-летних мальчиков, переходивших дорогу. Для того чтобы не переехать пострадавших, водитель резко повернул в сторону и врезался в столб. В результате аварии женщины и дети получили телесными повреждениями, их направили в больницу. Сам водитель чудом не пострадал.

Что угрожает

Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия. Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее потерпевший средней тяжести телесные повреждения. Автомобиль водителя помещен на арестплощадку, назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.

Другие ДТП в Одессе

Мы писали, что в Одесе произошла авария в Киевском районе. Там машина инкассаторов наехала на местного жителя, переходившего дорогу в неустановленном месте. Одессит погиб от полученных травм.

Также на днях в Одессе на улице Михаила Грушевского произошла смертельная авария. Водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика, погибшего на месте.

Добавим, что в Одессе на прошлой неделе произошло жуткое ДТП. Водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

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