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Смертельна ДТП в Одесі за участі інкасаторів — у поліції повідомили деталі

26 червня 2024 11:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварія з інкасаторами в Одесі - деталі від поліції
Поліція розслідує деталі ДТП в Одесі. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі сьогодні, 26 червня, сталась аварія у Київському районі. Там машина інкасаторів наїхала на місцевого жителя, який загинув від отриманих травм.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі ДТП

На проспекті Небесної Сотні 61-річний водій інкасаторського автомобіля Volkswagen Transporter наїхав на 73-річного одесита. Чоловік у цей момент переходив дорогу у невстановленому місці, у той же час найближчий світлофор був на відстані 500 метрів. Пенсіонер загинув від отриманих травм.

Наразі триває слідство. Поліція встановлює повні обставини події, а водія інкасаторського авто буде перевірено на наявність алкоголю в крові. 

Інші ДТП в Одеській області

Ми писали, що днями в Одесі на вулиці Михайла Грушевського сталася смертельна аварія. Водій легковика збив 9-річного хлопчика, який загинув на місці. 

Також ми повідомляли, що в Одесі минулого тижня сталася моторошна ДТП. Водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

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