Аварія з інкасаторами в Одесі - деталі від поліції

Смертельна ДТП в Одесі за участі інкасаторів — у поліції повідомили деталі
В Одесі сьогодні, 26 червня, сталась аварія у Київському районі. Там машина інкасаторів наїхала на місцевого жителя, який загинув від отриманих травм.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Деталі ДТП
На проспекті Небесної Сотні 61-річний водій інкасаторського автомобіля Volkswagen Transporter наїхав на 73-річного одесита. Чоловік у цей момент переходив дорогу у невстановленому місці, у той же час найближчий світлофор був на відстані 500 метрів. Пенсіонер загинув від отриманих травм.
Наразі триває слідство. Поліція встановлює повні обставини події, а водія інкасаторського авто буде перевірено на наявність алкоголю в крові.
Інші ДТП в Одеській області
Ми писали, що днями в Одесі на вулиці Михайла Грушевського сталася смертельна аварія. Водій легковика збив 9-річного хлопчика, який загинув на місці.
Також ми повідомляли, що в Одесі минулого тижня сталася моторошна ДТП. Водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.
Читайте Новини.LIVE!