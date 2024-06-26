Аварія з інкасаторами в Одесі - деталі від поліції

Поліція розслідує деталі ДТП в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі сьогодні, 26 червня, сталась аварія у Київському районі. Там машина інкасаторів наїхала на місцевого жителя, який загинув від отриманих травм.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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На проспекті Небесної Сотні 61-річний водій інкасаторського автомобіля Volkswagen Transporter наїхав на 73-річного одесита. Чоловік у цей момент переходив дорогу у невстановленому місці, у той же час найближчий світлофор був на відстані 500 метрів. Пенсіонер загинув від отриманих травм.

Наразі триває слідство. Поліція встановлює повні обставини події, а водія інкасаторського авто буде перевірено на наявність алкоголю в крові.

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