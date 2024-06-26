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Смертельное ДТП в Одессе с участием инкассаторов — в полиции сообщили детали

26 июня 2024 11:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Авария с инкассаторами в Одессе - детали от полиции
Полиция расследует подробности ДТП в Одессе. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе сегодня, 26 июня, произошла авария в Киевском районе. Там машина инкассаторов наехала на местного жителя, погибшего от полученных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

На проспекте Небесной Сотни 61-летний водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter наехал на 73-летнего одессита. Мужчина в этот момент переходил дорогу в неустановленном месте, в то же время ближайший светофор был на расстоянии 500 метров. Пенсионер погиб от полученных травм.

В настоящее время продолжается следствие. Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия, а водитель инкассаторского авто будет проверен на наличие алкоголя в крови.

Другие ДТП в Одесской области

Мы писали, что на днях в Одессе по улице Михаила Грушевского произошла смертельная авария. Водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика, погибшего на месте.

Также мы сообщали, что в Одессе на прошлой неделе произошло жуткое ДТП. Водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

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