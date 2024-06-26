Авария с инкассаторами в Одессе - детали от полиции

Полиция расследует подробности ДТП в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе сегодня, 26 июня, произошла авария в Киевском районе. Там машина инкассаторов наехала на местного жителя, погибшего от полученных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

На проспекте Небесной Сотни 61-летний водитель инкассаторского автомобиля Volkswagen Transporter наехал на 73-летнего одессита. Мужчина в этот момент переходил дорогу в неустановленном месте, в то же время ближайший светофор был на расстоянии 500 метров. Пенсионер погиб от полученных травм.

В настоящее время продолжается следствие. Полиция устанавливает полные обстоятельства происшествия, а водитель инкассаторского авто будет проверен на наличие алкоголя в крови.

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