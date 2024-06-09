ДТП в Одесі 9 червня

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В Одесі у неділю, 9 червня, сталася моторошна ДТП. Водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Як пишуть місцеві пабліки, попередньо, ніхто не загинув, "швидка" госпіталізувала чотирьох осіб, дехто з постраждалих — у важкому стані.

На відео, які поширюють телеграм-канали видно, що водій легкового автомобіля просто влітає в натовп на "зебрі", а потім таранить зупинку громадського транспорту. Перед цим авто ледь не зіткнулося з мікроавтобусом, який, вочевидь, також порушив правила дорожнього руху.

За даними телеграм-каналу "Одесса INFO", винуватець ДТП був п'яний.

Нагадаємо, у Львові поліція оголосила в розшук водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця події. Правоохоронці закликали містян повідомити їх про місцеперебування підозрюваного.

Також ми повідомляли, що у Вінницькій області в ніч на вівторок, 4 червня, перекинувся пасажирський автобус. У ньому перебували 17 дітей та 5 дорослих, які поверталися з екскурсії.