ДТП в Одессе 9 июня

Жуткое ДТП в Одессе — водитель сбил людей на пешеходном переходе
В Одессе в воскресенье, 9 июня, произошло жуткое ДТП. Водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Автомобиль врезался в пешеходов в Одессе
Как пишут местные паблики, никто не погиб, "скорая" госпитализировала четырех человек, некоторые из пострадавших — в тяжелом состоянии.
На видео, которое распространили в Telegram, видно, что водитель легкового автомобиля просто влетает в толпу на "зебре", а затем таранит остановку общественного транспорта. Перед этим авто едва не столкнулось с микроавтобусом, который, по всей видимости, также нарушил правила дорожного движения.
По данным телеграмм-канала "Одесса INFO", виновник ДТП был пьян.
Напомним, во Львове полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия.
Также мы сообщали, что в Винницкой области в ночь на вторник, 4 июня, перевернулся пассажирский автобус. В нем находились 17 детей и 5 взрослых.
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