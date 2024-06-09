ДТП в Одессе 9 июня

Автомобиль на пешеходном переходе сбил людей. Фото: скриншот видео

В Одессе в воскресенье, 9 июня, произошло жуткое ДТП. Водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

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Как пишут местные паблики, никто не погиб, "скорая" госпитализировала четырех человек, некоторые из пострадавших — в тяжелом состоянии.

На видео, которое распространили в Telegram, видно, что водитель легкового автомобиля просто влетает в толпу на "зебре", а затем таранит остановку общественного транспорта. Перед этим авто едва не столкнулось с микроавтобусом, который, по всей видимости, также нарушил правила дорожного движения.

По данным телеграмм-канала "Одесса INFO", виновник ДТП был пьян.

Напомним, во Львове полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия.

Также мы сообщали, что в Винницкой области в ночь на вторник, 4 июня, перевернулся пассажирский автобус. В нем находились 17 детей и 5 взрослых.