Отключение света в Одессе: адреса на 14 августа

Энергетик работает в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 14 августа, в Одессе будут проводиться ремонты на электросетях, поэтому тысячи горожан остались без света. Энергетики планируют закончить работы к 16:00, однако время может меняться.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

Богуна — все дома;

Малишевского (Гастелло) — все дома;

Гранатная — все дома;

Дубовая — все дома;

Цветочная — все дома;

Клименко — все дома;

Граница — все дома;

Николая Лысенко (Корнюшина) — все дома;

Кострова — все дома;

Кропивницкого — все дома;

Алексея Косяченко — все дома;

Платанова — все дома;

Профсоюзная — все дома;

Сельская — все дома;

Татьяны Тесс — все дома;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов) — все дома;

Туристская — все дома;

Фесенко — все дома;

пер. 1-й Сиреневый — все дома;

пер. 2-й Сиреневый — все дома;

пер. 1-й Кипарисный — все дома;

пер. 2-й Кипарисный — все дома;

пер. Ковровый — все дома;

пер. Конструкторский — все дома;

пер. Кострова — все дома;

пер. Хвойный — все дома;

проезд Сиреневый — все дома.

Южный РЭС:

1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги — все дома;

4 ст. Люстдорфской дороги, автостоянка "Светофор" — все дома;

Авдеева-Черноморского — все дома;

Академика Королева — все дома;

Академика Филатова — все дома;

Березова — все дома;

Бригадная — все дома;

Николая Кулиш (Ванцетти) — все дома;

Варненская — все дома;

Вертелецкого — все дома;

Генерала Петрова — все дома;

Героев Крут —все дома;

Бориса Нечерды (Глазунова) — все дома;

Д. Донского — все дома;

Жаботинского — все дома;

Жасминная — все дома;

Ждахи (Васнецова) — все дома;

Ивана и Юрия Лип — все дома;

Ивана Франко — все дома;

Инглези — все дома;

Ицхака Рабина — все дома;

Китобойная — все дома;

Михаила Комарова (Космонавта Комарова) — все дома;

Космонавтов — все дома;

Краснова — все дома;

Левкоева — все дома;

Люстдорфская дорога — все дома;

М. Бабаджаняна — все дома;

М. Малиновского — все дома;

Маршрутная — все дома;

Йозефа Прибика (Минская) — все дома;

Неделина — все дома;

Новаторов — все дома;

Сергея Шелухина (Александра Невского) — все дома;

Палубная — все дома;

Леся Курбаса (Петрашевского) — все дома;

Планетная — все дома;

Прорезная — все дома;

Пшеничная — все дома;

Радостная — все дома;

Розовая — все дома;

Ромашкова — все дома;

Обильная — все дома;

Сакко — все дома;

Рассвет — все дома;

Святослава Рихтера — все дома;

Симоненко — все дома;

Сельская — все дома;

Столярского (Сурикова) — все дома;

Толбухина — все дома;

Шклярука — все дома;

Ефима Геллера — все дома;

Фонтанская дорога — все дома;

пл. Б. Деревянко — все дома;

пер. 1-й Аэродромный — все дома;

пер. 1-й Василия Кандинского — все дома;

пер. 1-й Глазунова — все дома;

Лирный переулок (пер. 1-й Сурикова) — все дома;

пер. 1-й Тупиковый — все дома;

пер. 2-й Аэродромный — все дома;

пер. 3-й Кандинского — все дома;

пер. Вишневского — все дома;

пер. Загородный —все дома;

пер. Костеловской — все дома;

пер. Кошевого — все дома;

пер. Машиностроительный — все дома;

пер. Южный — все дома;

пер. Прорезной — все дома;

пер. Технический — все дома;

пер. Ульяновский — все дома;

просп. Адмиральский — все дома;

просп. Академика Глушко — все дома;

просп. Небесной Сотни — все дома;

тупик 1-й Аэродромный — все дома.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: