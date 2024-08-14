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Одеса без світла сьогодні — енергетики дали адреси відключень

14 серпня 2024 09:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі: адреси на 14 серпня
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 14 серпня, в Одесі проводитимуться ремонти на електромережах, тож тисячі містян залишилися без світла. Енергетики планують закінчити роботи до 16:00, однак час може змінюватись.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

  • Богуна — усі будинки;  
  • Малішевського (Гастелло) — усі будинки;  
  • Гранатна — усі будинки;  
  • Дубова — усі будинки;  
  • Квіткова — усі будинки;  
  • Клименко — усі будинки;  
  • Кордонна — усі будинки;  
  • Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;  
  • Кострова — усі будинки;  
  • Кропивницького — усі будинки;  
  • Олексія Косяченка — усі будинки;  
  • Платанова — усі будинки;  
  • Профспілкова — усі будинки;  
  • Сільська — усі будинки;  
  • Тетяни Тесс — усі будинки;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів) — усі будинки;  
  • Туристська — усі будинки;  
  • Фесенка — усі будинки;  
  • пров. 1-й Бузковий — усі будинки;  
  • пров. 2-й Бузковий — усі будинки;  
  • пров. 1-й Кипарисний — усі будинки;  
  • пров. 2-й Кипарисний — усі будинки;  
  • пров. Килимовий — усі будинки;  
  • пров. Конструкторський — усі будинки;  
  • пров. Кострова — усі будинки;  
  • пров. Хвойний — усі будинки;  
  • проїзд Бузковий — усі будинки.  

Південний РЕМ:

  • 1-ша лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги — усі будинки;  
  • 4 ст. Люстдорфської дороги, автостоянка "Світлофор" — усі будинки;  
  • Авдєєва-Чорноморського — усі будинки;  
  • Академіка Корольова — усі будинки;  
  • Академіка Філатова — усі будинки;  
  • Березова — усі будинки;  
  • Бригадна — усі будинки;  
  • Миколи Куліш (Ванцетті) — усі будинки;  
  • Варненська — усі будинки;  
  • Вертелецького — усі будинки;  
  • Генерала Петрова — усі будинки;  
  • Героїв Крут — усі будинки;  
  • Бориса Нечерди (Глазунова) — усі будинки;  
  • Д. Донського — усі будинки;  
  • Жаботинського — усі будинки;  
  • Жасмінна — усі будинки;  
  • Ждахи (Васнецова) — усі будинки;  
  • Івана та Юрія Лип — усі будинки;  
  • Івана Франка — усі будинки;  
  • Інглезі — усі будинки;  
  • Іцхака Рабіна — усі будинки;  
  • Китобійна — усі будинки;  
  • Михайла Комарова (Космонавта Комарова) — усі будинки;  
  • Космонавтів — усі будинки;  
  • Краснова — усі будинки;  
  • Левкоєва — усі будинки;  
  • Люстдорфська дорога — усі будинки;  
  • М. Бабаджаняна — усі будинки;  
  • М. Малиновського — усі будинки;  
  • Маршрутна — усі будинки;  
  • Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;  
  • Недєліна — усі будинки;  
  • Новаторів — усі будинки;  
  • Сергія Шелухина (Олександра Невського) — усі будинки;  
  • Палубна — усі будинки;  
  • Леся Курбаса (Петрашевського) — усі будинки;  
  • Планетна — усі будинки;  
  • Прорізна — усі будинки;  
  • Пшенична — усі будинки;  
  • Радісна — усі будинки;  
  • Рожева — усі будинки;  
  • Ромашкова — усі будинки;  
  • Рясна (Обільна) — усі будинки;  
  • Сакко — усі будинки;  
  • Світанку — усі будинки;  
  • Святослава Ріхтера — усі будинки;  
  • Симоненка — усі будинки;  
  • Сільська — усі будинки;  
  • Столярського (Сурикова) — усі будинки;  
  • Толбухіна — усі будинки;  
  • Шклярука — усі будинки;  
  • Юхима Геллера — усі будинки;  
  • Фонтанська дорога — усі будинки;  
  • пл. Б. Дерев’янка — усі будинки;  
  • пров. 1-й Аеродромний — усі будинки;  
  • пров. 1-й Василя Кандинського — усі будинки;  
  • пров. 1-й Глазунова — усі будинки;  
  • Лірний провулок (пров. 1-й Сурикова) — усі будинки;  
  • пров. 1-й Тупиковий — усі будинки;  
  • пров. 2-й Аеродромний — усі будинки;  
  • пров. 3-й Кандинського — усі будинки;  
  • пров. Вишневського — усі будинки;  
  • пров. Загородній — усі будинки;  
  • пров. Костеловської — усі будинки;  
  • пров. Кошового — усі будинки;  
  • пров. Машинобудівний — усі будинки;  
  • пров. Південний — усі будинки;  
  • пров. Прорізний — усі будинки;  
  • пров. Технічний — усі будинки;  
  • пров. Ульянівський — усі будинки;  
  • просп. Адміральський — усі будинки;  
  • просп. Академіка Глушка — усі будинки;  
  • просп. Небесної Сотні — усі будинки;  
  • тупик 1-й Аеродромний — усі будинки.  

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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