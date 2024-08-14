Відключення світла в Одесі: адреси на 14 серпня

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 14 серпня, в Одесі проводитимуться ремонти на електромережах, тож тисячі містян залишилися без світла. Енергетики планують закінчити роботи до 16:00, однак час може змінюватись.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Центральний РЕМ:

Богуна — усі будинки;

Малішевського (Гастелло) — усі будинки;

Гранатна — усі будинки;

Дубова — усі будинки;

Квіткова — усі будинки;

Клименко — усі будинки;

Кордонна — усі будинки;

Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;

Кострова — усі будинки;

Кропивницького — усі будинки;

Олексія Косяченка — усі будинки;

Платанова — усі будинки;

Профспілкова — усі будинки;

Сільська — усі будинки;

Тетяни Тесс — усі будинки;

Олександра Білостінного (Трудових Резервів) — усі будинки;

Туристська — усі будинки;

Фесенка — усі будинки;

пров. 1-й Бузковий — усі будинки;

пров. 2-й Бузковий — усі будинки;

пров. 1-й Кипарисний — усі будинки;

пров. 2-й Кипарисний — усі будинки;

пров. Килимовий — усі будинки;

пров. Конструкторський — усі будинки;

пров. Кострова — усі будинки;

пров. Хвойний — усі будинки;

проїзд Бузковий — усі будинки.

Південний РЕМ:

1-ша лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги — усі будинки;

4 ст. Люстдорфської дороги, автостоянка "Світлофор" — усі будинки;

Авдєєва-Чорноморського — усі будинки;

Академіка Корольова — усі будинки;

Академіка Філатова — усі будинки;

Березова — усі будинки;

Бригадна — усі будинки;

Миколи Куліш (Ванцетті) — усі будинки;

Варненська — усі будинки;

Вертелецького — усі будинки;

Генерала Петрова — усі будинки;

Героїв Крут — усі будинки;

Бориса Нечерди (Глазунова) — усі будинки;

Д. Донського — усі будинки;

Жаботинського — усі будинки;

Жасмінна — усі будинки;

Ждахи (Васнецова) — усі будинки;

Івана та Юрія Лип — усі будинки;

Івана Франка — усі будинки;

Інглезі — усі будинки;

Іцхака Рабіна — усі будинки;

Китобійна — усі будинки;

Михайла Комарова (Космонавта Комарова) — усі будинки;

Космонавтів — усі будинки;

Краснова — усі будинки;

Левкоєва — усі будинки;

Люстдорфська дорога — усі будинки;

М. Бабаджаняна — усі будинки;

М. Малиновського — усі будинки;

Маршрутна — усі будинки;

Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;

Недєліна — усі будинки;

Новаторів — усі будинки;

Сергія Шелухина (Олександра Невського) — усі будинки;

Палубна — усі будинки;

Леся Курбаса (Петрашевського) — усі будинки;

Планетна — усі будинки;

Прорізна — усі будинки;

Пшенична — усі будинки;

Радісна — усі будинки;

Рожева — усі будинки;

Ромашкова — усі будинки;

Рясна (Обільна) — усі будинки;

Сакко — усі будинки;

Світанку — усі будинки;

Святослава Ріхтера — усі будинки;

Симоненка — усі будинки;

Сільська — усі будинки;

Столярського (Сурикова) — усі будинки;

Толбухіна — усі будинки;

Шклярука — усі будинки;

Юхима Геллера — усі будинки;

Фонтанська дорога — усі будинки;

пл. Б. Дерев’янка — усі будинки;

пров. 1-й Аеродромний — усі будинки;

пров. 1-й Василя Кандинського — усі будинки;

пров. 1-й Глазунова — усі будинки;

Лірний провулок (пров. 1-й Сурикова) — усі будинки;

пров. 1-й Тупиковий — усі будинки;

пров. 2-й Аеродромний — усі будинки;

пров. 3-й Кандинського — усі будинки;

пров. Вишневського — усі будинки;

пров. Загородній — усі будинки;

пров. Костеловської — усі будинки;

пров. Кошового — усі будинки;

пров. Машинобудівний — усі будинки;

пров. Південний — усі будинки;

пров. Прорізний — усі будинки;

пров. Технічний — усі будинки;

пров. Ульянівський — усі будинки;

просп. Адміральський — усі будинки;

просп. Академіка Глушка — усі будинки;

просп. Небесної Сотні — усі будинки;

тупик 1-й Аеродромний — усі будинки.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: