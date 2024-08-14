Відключення світла в Одесі: адреси на 14 серпня

Одеса без світла сьогодні — енергетики дали адреси відключень
14 серпня 2024 09:56
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 14 серпня, в Одесі проводитимуться ремонти на електромережах, тож тисячі містян залишилися без світла. Енергетики планують закінчити роботи до 16:00, однак час може змінюватись.
Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Богуна — усі будинки;
- Малішевського (Гастелло) — усі будинки;
- Гранатна — усі будинки;
- Дубова — усі будинки;
- Квіткова — усі будинки;
- Клименко — усі будинки;
- Кордонна — усі будинки;
- Миколи Лисенка (Корнюшина) — усі будинки;
- Кострова — усі будинки;
- Кропивницького — усі будинки;
- Олексія Косяченка — усі будинки;
- Платанова — усі будинки;
- Профспілкова — усі будинки;
- Сільська — усі будинки;
- Тетяни Тесс — усі будинки;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів) — усі будинки;
- Туристська — усі будинки;
- Фесенка — усі будинки;
- пров. 1-й Бузковий — усі будинки;
- пров. 2-й Бузковий — усі будинки;
- пров. 1-й Кипарисний — усі будинки;
- пров. 2-й Кипарисний — усі будинки;
- пров. Килимовий — усі будинки;
- пров. Конструкторський — усі будинки;
- пров. Кострова — усі будинки;
- пров. Хвойний — усі будинки;
- проїзд Бузковий — усі будинки.
Південний РЕМ:
- 1-ша лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги — усі будинки;
- 4 ст. Люстдорфської дороги, автостоянка "Світлофор" — усі будинки;
- Авдєєва-Чорноморського — усі будинки;
- Академіка Корольова — усі будинки;
- Академіка Філатова — усі будинки;
- Березова — усі будинки;
- Бригадна — усі будинки;
- Миколи Куліш (Ванцетті) — усі будинки;
- Варненська — усі будинки;
- Вертелецького — усі будинки;
- Генерала Петрова — усі будинки;
- Героїв Крут — усі будинки;
- Бориса Нечерди (Глазунова) — усі будинки;
- Д. Донського — усі будинки;
- Жаботинського — усі будинки;
- Жасмінна — усі будинки;
- Ждахи (Васнецова) — усі будинки;
- Івана та Юрія Лип — усі будинки;
- Івана Франка — усі будинки;
- Інглезі — усі будинки;
- Іцхака Рабіна — усі будинки;
- Китобійна — усі будинки;
- Михайла Комарова (Космонавта Комарова) — усі будинки;
- Космонавтів — усі будинки;
- Краснова — усі будинки;
- Левкоєва — усі будинки;
- Люстдорфська дорога — усі будинки;
- М. Бабаджаняна — усі будинки;
- М. Малиновського — усі будинки;
- Маршрутна — усі будинки;
- Йозефа Прибіка (Мінська) — усі будинки;
- Недєліна — усі будинки;
- Новаторів — усі будинки;
- Сергія Шелухина (Олександра Невського) — усі будинки;
- Палубна — усі будинки;
- Леся Курбаса (Петрашевського) — усі будинки;
- Планетна — усі будинки;
- Прорізна — усі будинки;
- Пшенична — усі будинки;
- Радісна — усі будинки;
- Рожева — усі будинки;
- Ромашкова — усі будинки;
- Рясна (Обільна) — усі будинки;
- Сакко — усі будинки;
- Світанку — усі будинки;
- Святослава Ріхтера — усі будинки;
- Симоненка — усі будинки;
- Сільська — усі будинки;
- Столярського (Сурикова) — усі будинки;
- Толбухіна — усі будинки;
- Шклярука — усі будинки;
- Юхима Геллера — усі будинки;
- Фонтанська дорога — усі будинки;
- пл. Б. Дерев’янка — усі будинки;
- пров. 1-й Аеродромний — усі будинки;
- пров. 1-й Василя Кандинського — усі будинки;
- пров. 1-й Глазунова — усі будинки;
- Лірний провулок (пров. 1-й Сурикова) — усі будинки;
- пров. 1-й Тупиковий — усі будинки;
- пров. 2-й Аеродромний — усі будинки;
- пров. 3-й Кандинського — усі будинки;
- пров. Вишневського — усі будинки;
- пров. Загородній — усі будинки;
- пров. Костеловської — усі будинки;
- пров. Кошового — усі будинки;
- пров. Машинобудівний — усі будинки;
- пров. Південний — усі будинки;
- пров. Прорізний — усі будинки;
- пров. Технічний — усі будинки;
- пров. Ульянівський — усі будинки;
- просп. Адміральський — усі будинки;
- просп. Академіка Глушка — усі будинки;
- просп. Небесної Сотні — усі будинки;
- тупик 1-й Аеродромний — усі будинки.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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