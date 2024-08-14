Дівчинка випала з вікна: деталі трагежії в Одесі

В Одесі дівчинка випала з вікна. Фото: shutterstock

В Одесі, у Пересипському районі, з вікна багатоквартирного будинку випала дитина. Від падіння з висоти дівчинка загинула, а на місці працюють правоохоронці.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Дитина випала з вікна

Трагедія сталась в районі 7-ї Пересипської. Дитина сперлась на москітну сітку, а та не витримала та відчепилась від кріплення. В результаті дівчинка випала з вікна квартири, що розташована на п'ятому поверсі. На жаль, дівчинка померла до приїзду "швидкої".

"Попередньо поліцейські встановили, що, поки мати відійшла на кухню, донечка, ймовірно, вибралася з ліжечка, забралася на підвіконня та, спершись на москітну сітку, випала з вікна квартири, розташованої на п’ятому поверсі", — повідомили правоохоронці.

До цього трагічного випадку родина в поле зору правоохоронців не потрапляла, на обліку у соціальних служб не перебувала. Зараз поліцейські встановлюють повні обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок".