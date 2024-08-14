Смертельна пожежа на Дерибасівській в Одесі: деталі від ДСНС

На Дерибасівській в пожежі загинув чоловік. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці на вулиці Дерибасівській, в самому серці Одеси, сталася трагедія. У двоповерховому житловому будинку в Приморському районі виникла пожежа, яка забрала життя господаря квартири.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Деталі інциденту

Рятувальники отримали повідомлення про займання та оперативно прибули на місце події. На ліквідацію пожежі знадобилося менше ніж пів години. Полум'я вдалося швидко локалізувати та запобігти його поширенню на інші квартири та будівлі.

"Від ДСНС залучалося 8 одиниць техніки та 27 вогнеборців, від Асоціації добровільних пожежників України — 1 одиниця техніки та 4 людини особового складу, від комунальної установи "Рятувально-водолазна служба" — 1 одиниця техніки та 2 людини особового складу", — зазначили у ДСНС.

На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка, який проживав у цій квартирі. Наразі проводиться розслідування, щоб встановити причини займання.

Рятувальник гасить загорянні в квартирі. Фото: ДСНС