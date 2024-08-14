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Годовщина уничтожения гипермаркета FOZZY в Одессе — как это было

14 августа 2024 12:29
Верзилова Єлизавета - редактор
Годовщина ракетного удара по Одессе: уничтожение FOZZY
Гипермаркет в Одессе был уничтожен обломками российских ракет. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня прошел ровно год с того страшного дня, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате был уничтожен гипермаркет FOZZY, также пострадали близлежащие здания и инфраструктура.

Журналисты Новини.LIVE напомнили хронику страшного события.

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Ужасная ночь

Ночью, когда весь город спал, враг запустил по Одессе 15 дронов типа Shahed 131/136, кроме этого направил на город восемь крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Огневая работа сил ПВО длилась несколько часов. Благодаря усилиям Сил противовоздушной обороны Украины большинство удалось отбить. Однако обломки упали на гражданскую инфраструктуру и повлекли разрушения.

гипермаркет в Одессе разрушен 14 августа 2023
Спасатели тушат пожар на FOZZY в Одессе. Фото: Новини.LIVE
пожар на "Фозе" в Одессе
Последствия падения обломков на гипермаркет в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

Среди наиболее пострадавших объектов было студенческое общежитие одного из одесских учебных заведений и большой супермаркет FOZZY, где три сотрудника получили ранения. В результате взрывной волны были повреждены более 100 жилых домов, семь учебных заведений, аптека и десятки автомобилей.

"Это была очередная жестокая атака россиян. Взрывная волна выбила окна в жилых домах, повредила балконы и вызвала пожары в нескольких зданиях", — прокомментировал атаку городской голова Геннадий Труханов.

Годовщина уничтожения гипермаркета FOZZY в Одессе — как это было - фото 3
Обломки зданий на тротуаре. Фото: Новини.LIVE
ракетный удар, Одесса, 14 августа: разрушенное здание
Жилые здания, поврежденные в результате атаки 14.08.2023 в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал российских военных "безумными террористами". Впрочем, Минобороны РФ обстрелы Одессы не комментировало никак, как и большинство своих террористических атак по гражданским украинцам

Ущерб от разрушений

Материальный ущерб от удара оценивается в десятки миллионов гривен. Гипермаркет FOZZY был разрушен почти до основания, а вспыхнувший после взрыва пожар лишь усугубил масштабы повреждений и осложнил спасательные операции.

В ОК "Юг" рассказали о последствиях ночной атаки на Одессу
Пожар в гипермаркете FOZZY в Одессе. Фото: ОК "Юг"
Сообщения FOZZY Cash&Carry. Фото: скриншот
Сообщение FOZZY Cash&Carry о последствиях атаки. Фото: скриншот

Эта трагедия стала еще одним ужасным напоминанием о жестокости и безжалостности войны, которую Россия ведет против Украины. Мирные жители снова стали мишенью для варварских атак, а Одесса продолжает бороться с последствиями бесчеловечной агрессии.

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