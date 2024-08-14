Годовщина ракетного удара по Одессе: уничтожение FOZZY

Годовщина уничтожения гипермаркета FOZZY в Одессе — как это было
Сегодня прошел ровно год с того страшного дня, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате был уничтожен гипермаркет FOZZY, также пострадали близлежащие здания и инфраструктура.
Журналисты Новини.LIVE напомнили хронику страшного события.
Ужасная ночь
Ночью, когда весь город спал, враг запустил по Одессе 15 дронов типа Shahed 131/136, кроме этого направил на город восемь крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. Огневая работа сил ПВО длилась несколько часов. Благодаря усилиям Сил противовоздушной обороны Украины большинство удалось отбить. Однако обломки упали на гражданскую инфраструктуру и повлекли разрушения.
Последствия атаки
Среди наиболее пострадавших объектов было студенческое общежитие одного из одесских учебных заведений и большой супермаркет FOZZY, где три сотрудника получили ранения. В результате взрывной волны были повреждены более 100 жилых домов, семь учебных заведений, аптека и десятки автомобилей.
"Это была очередная жестокая атака россиян. Взрывная волна выбила окна в жилых домах, повредила балконы и вызвала пожары в нескольких зданиях", — прокомментировал атаку городской голова Геннадий Труханов.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак назвал российских военных "безумными террористами". Впрочем, Минобороны РФ обстрелы Одессы не комментировало никак, как и большинство своих террористических атак по гражданским украинцам
Ущерб от разрушений
Материальный ущерб от удара оценивается в десятки миллионов гривен. Гипермаркет FOZZY был разрушен почти до основания, а вспыхнувший после взрыва пожар лишь усугубил масштабы повреждений и осложнил спасательные операции.
Эта трагедия стала еще одним ужасным напоминанием о жестокости и безжалостности войны, которую Россия ведет против Украины. Мирные жители снова стали мишенью для варварских атак, а Одесса продолжает бороться с последствиями бесчеловечной агрессии.
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