На Одещині з'явиться індустріальний парк - Дмитро Москаленко

На Одещині з'явиться промисловий парк з будівництва суден — де саме
На судноремонтному заводі "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) в Кілії Одеської області планують створити промисловий парк. На думку експертів, це є безальтернативним варіантом для створення суднобудівної бази національного масштабу.
Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.
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Завод розташований на відстані 47 км від берегів Чорного моря та зараз є одним із небагатьох у країні, що продовжує ремонт і будівництво флоту. Там є усе необхідне для продуктивної діяльності, проте наразі використовується лише частина від усієї території заводу.
"У нас є обладнання, досвідчена команда з понад 300 фахівців, власна акваторія, інфраструктура, можливість розміщення нових виробництв (з 19 га території заводу використовуємо лише 9 га)", — зазначив директор УДП.
Плани та пропозиції
Вже є кілька пропозицій від іноземних компаній щодо розміщення спільного виробництва в Кілії. Першими резидентами промислового парку Kiliya можуть стати суднобудівники з країн Балтії. Міжнародні донори планують допомогти модернізувати обладнання для витягування суден на берег і спуску їх на воду та інвестувати у парк для його подальшого розвитку.
"Модернізувати сліп, інвестувати у сучасне обладнання та автономну "зелену" систему енергозабезпечення, провести днопоглиблення акваторії. Майбутньому промисловому парку Kiliya потрібна потужна основа для розміщення виробництв", — написав Дмитро Москаленко.
Нагадаємо, що в Одеській області зареєстрували індустріальний парк "Р-33". Створення промислової зони ініціювала Куяльницька сільська рада. Ініціатива спрямована на створення промислового кластера площею 10 гектарів для металообробки та виробництва металевих виробів.
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