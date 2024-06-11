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На Одещині з'явиться промисловий парк з будівництва суден — де саме

11 червня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині з'явиться індустріальний парк - Дмитро Москаленко
Промисловий парк. Ілюстративне фото: gmk.center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На судноремонтному заводі "Українського Дунайського пароплавства" (УДП) в Кілії Одеської області планують створити промисловий парк. На думку експертів, це є безальтернативним варіантом для створення суднобудівної бази національного масштабу. 

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко

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Завод розташований на відстані 47 км від берегів Чорного моря та  зараз є одним із небагатьох у країні, що продовжує ремонт і будівництво флоту. Там є усе необхідне для продуктивної діяльності, проте наразі використовується лише частина від усієї території заводу.

 "У нас є обладнання, досвідчена команда з понад 300 фахівців, власна акваторія, інфраструктура, можливість розміщення нових виробництв (з 19 га території заводу використовуємо лише 9 га)", — зазначив директор УДП.

На Одещині планують улаштувати промисловий парк
Територія заводу. Фото: Дмитро Москаленко

Плани та пропозиції

Вже є кілька пропозицій від іноземних компаній щодо розміщення спільного виробництва в Кілії. Першими резидентами промислового парку Kiliya можуть стати суднобудівники з країн Балтії. Міжнародні донори планують допомогти модернізувати обладнання для витягування суден на берег і спуску їх на воду та інвестувати у парк для його подальшого розвитку.

"Модернізувати сліп, інвестувати у сучасне обладнання та автономну "зелену" систему енергозабезпечення, провести днопоглиблення акваторії. Майбутньому промисловому парку Kiliya потрібна потужна основа для розміщення виробництв", — написав Дмитро Москаленко.

Нагадаємо, що в Одеській області зареєстрували індустріальний парк "Р-33". Створення промислової зони ініціювала Куяльницька сільська рада. Ініціатива спрямована на створення промислового кластера площею 10 гектарів для металообробки та виробництва металевих виробів.

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