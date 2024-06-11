Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области появится промышленный парк по строительству судов — где именно arrow

В Одесской области появится промышленный парк по строительству судов — где именно

11 июня 2024 17:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области появится индустриальный парк - Дмитрий Москаленко
Промышленный парк. Иллюстративное фото: gmk.center
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На судоремонтном заводе Украинского Дунайского пароходства (УДП) в Килии Одесской области планируют создать промышленный парк. По мнению экспертов, это безальтернативный вариант для создания судостроительной базы национального масштаба.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

Читайте также:

Больше о заводе

Завод расположен в 47 км от берегов Черного моря и сейчас является одним из немногих в стране, который продолжает ремонт и строительство флота. Там есть все необходимое для продуктивной деятельности, однако в настоящее время используется только часть всей территории завода.

"У нас есть оборудование, опытная команда из более чем 300 специалистов, собственная акватория, инфраструктура, возможность размещения новых производств (с 19 га территории завода используем только 9 га)" , — отметил директор УДП.

В Одесской области планируют устроить промышленный парк
Территория завода. Фото: Дмитрий Москаленко

Планы и предложения

Уже есть несколько предложений от иностранных компаний по размещению совместного производства в Килии. Первыми резидентами промышленного парка Kiliya могут стать судостроители из стран Балтии. Международные доноры планируют помочь модернизировать оборудование для вытягивания судов на берег и спуска их на воду и инвестировать в парк для дальнейшего развития.

"Модернизировать слип, инвестировать в современное оборудование и автономную "зеленую" систему энергообеспечения, провести дноуглубление акватории. Будущему промышленному парку Kiliya нужна мощная основа для размещения производств", — написал Дмитрий Москаленко.

Напомним, что в Одесской области зарегистрирован индустриальный парк "Р-33". Создание промышленной зоны инициировал Куяльницкий сельский совет. Инициатива направлена на создание промышленного кластера площадью 10 гектаров металлообработки и производства металлических изделий.

корабль
Новости Одессы
Дмитрий Москаленко
флот
Одесса
ремонт
производство
Одесская область
промышленность
Дунай

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина