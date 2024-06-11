В Одесской области появится индустриальный парк - Дмитрий Москаленко

Промышленный парк. Иллюстративное фото: gmk.center

На судоремонтном заводе Украинского Дунайского пароходства (УДП) в Килии Одесской области планируют создать промышленный парк. По мнению экспертов, это безальтернативный вариант для создания судостроительной базы национального масштаба.

Об этом сообщил генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

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Завод расположен в 47 км от берегов Черного моря и сейчас является одним из немногих в стране, который продолжает ремонт и строительство флота. Там есть все необходимое для продуктивной деятельности, однако в настоящее время используется только часть всей территории завода.

"У нас есть оборудование, опытная команда из более чем 300 специалистов, собственная акватория, инфраструктура, возможность размещения новых производств (с 19 га территории завода используем только 9 га)" , — отметил директор УДП.

Территория завода. Фото: Дмитрий Москаленко

Планы и предложения

Уже есть несколько предложений от иностранных компаний по размещению совместного производства в Килии. Первыми резидентами промышленного парка Kiliya могут стать судостроители из стран Балтии. Международные доноры планируют помочь модернизировать оборудование для вытягивания судов на берег и спуска их на воду и инвестировать в парк для дальнейшего развития.

"Модернизировать слип, инвестировать в современное оборудование и автономную "зеленую" систему энергообеспечения, провести дноуглубление акватории. Будущему промышленному парку Kiliya нужна мощная основа для размещения производств", — написал Дмитрий Москаленко.

Напомним, что в Одесской области зарегистрирован индустриальный парк "Р-33". Создание промышленной зоны инициировал Куяльницкий сельский совет. Инициатива направлена на создание промышленного кластера площадью 10 гектаров металлообработки и производства металлических изделий.