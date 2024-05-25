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На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк — що про нього відомо

25 травня 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині зареєстрували новий індустріальний парк — що про нього відомо
Індустріальний парк в Румунії. Фото ілюстративне: unsplash
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про включення індустріального парку "Р-33" в Одеській області до Реєстру країни. Створення промислової зони ініціювала Куяльницька сільська рада. Парк став 79-м об'єктом у держреєстрі.

Про це повідомляє Міністерство економіки України

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"Вітаю Одещину з народженням ще одного індустріального парку, який ще більше зміцнить промислову потужність регіону, створить нові робочі місця для місцевих мешканців та забезпечить додаткові надходження до бюджетів", — йдеться в повідомленні. 

Основні аспекти індустріального парку "Р-33"

За інформацією мінекономіки, концепція індустріального парку передбачає створення промислового кластера площею 10 гектарів для металообробки та виробництва металевих виробів. Це створить близько 500 нових робочих місць. На території парку будуть працювати підприємства у галузях:

  • виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
  • виробництва електричного устаткування;
  • харчової переробної та легкої промисловості;
  • виробництва інших транспортних засобів;
  • ремонту і монтажу машин і устаткування тощо.

Що таке індустріальний парк 

Згідно з українським законодавством, індустріальний парк — це ділянка, до якої підведені мережі та дороги. Також на ній можна збудувати приміщення. Такі території максимально облаштовані для того, щоб підприємство змогло якомога швидше розпочати свою роботу.

Підтримка та розвиток індустріальних парків в Україні

У державному бюджеті на 2024 рік передбачено 1 мільярд гривень на виконання програми розвитку індустріальних парків. Міністерство економіки також презентувало оновлений порядок стимулювання цих парків та каталог індустріальних парків, що допоможе підприємствам знаходити партнерів і місця для розміщення виробництва. Такі ініціативи сприятимуть розвитку економіки та привабленню нових інвестицій до країни.

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