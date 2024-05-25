На Одесчине зарегистрировали новый индустриальный парк — что о нем известно

Индустриальный парк в Румынии. Фото иллюстративное: unsplash

Кабинет Министров Украины на заседании принял решение о включении индустриального парка "Р-33" в Одесской области в Реестр страны. Создание промышленной зоны инициировал Куяльницкий сельский совет. Парк стал 79-м объектом в госреестре.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

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"Поздравляю Одесчину с рождением еще одного индустриального парка, который еще больше укрепит промышленную мощность региона, создаст новые рабочие места для местных жителей и обеспечит дополнительные поступления в бюджеты", — говорится в сообщении.

Основные аспекты индустриального парка "Р-33"

По информации Минэкономики, концепция индустриального парка предполагает создание промышленного кластера площадью 10 гектаров для металлообработки и производства металлических изделий. Это создаст около 500 новых рабочих мест. На территории парка будут работать предприятия в отраслях:

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производства электрического оборудования;

пищевой перерабатывающей и легкой промышленности;

производства других транспортных средств;

ремонта и монтажа машин и оборудования и т.д.

Что такое индустриальный парк

Согласно украинскому законодательству, индустриальный парк — это участок, к которому подведены сети и дороги. Также на ней можно выстроить помещение. Такие территории максимально обустроены для того, чтобы предприятие смогло как можно скорее начать свою работу.

Поддержка и развитие индустриальных парков в Украине

В государственном бюджете на 2024 год предусмотрено 1 миллиард гривен на выполнение программы развития индустриальных парков. Министерство экономики также представило обновленный порядок стимулирования этих парков и каталог индустриальных парков, что поможет предприятиям находить партнеров и места для размещения производства. Такие инициативы будут способствовать развитию экономики и привлечению новых инвестиций в страну.