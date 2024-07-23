Одеський регіон у лідерах за врожвйністю: подробиці

Рисові поля на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Одещина продовжує займати лідируючі позиції у сфері рослинництва в Україні. Так, минулого року наш регіон показав значні результати у виробництві різних культур та зайняв перше місце серед усіх областей країни.

Про це повідомили у Департаменті АПК Одеської ОВА.

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Основні показники

Одеська область має сприятливі кліматичні умови та родючі землі, що створюють ідеальні умови для вирощування різноманітних культур. Крім того, активна підтримка місцевих фермерів та впровадження сучасних технологій у сільському господарстві сприяють високим показникам виробництва:

пшениці (10,9 % від загального обсягу по Україні);

ячменю (18,3% від загального обсягу по Україні) ;

рису (100,0% загального обсягу по Україні);

нуту (29,4% від загального обсягу по Україні);

сочевиці (62,5% від загального обсягу по Україні);

гороху (20,2% від загального обсягу по Україні);

ріпаку озимого й кользи (10,8% від загального обсягу по Україні);

винограду (57,6% від загального обсягу по Україні).

Завдяки високим обсягам виробництва, Одеська область не лише забезпечує продовольчу безпеку регіону, але й суттєво впливає на загальноукраїнський ринок сільськогосподарської продукції. Це також сприяє зміцненню економіки регіону та створенню робочих місць. Рослинництво Одещини продовжує розвиватися, закріплюючи за собою статус провідного аграрного регіону України.

Також ми писали, що на Одещині тривають жнива. Станом на сьогодні вже зібрано понад 2 мільйона тонн зерна, а площа обмолочених полів складає понад 500 тисяч гектарів.

Зазначимо, що зміни клімату змушують аграріїв Бессарабії розпочинати збиральну кампанію раніше, ніж зазвичай. Цього року жнива стартували на початку червня, що значно випереджає строки, які були типовими 3-5 років тому.