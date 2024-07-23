Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина у лідерах за врожаєм сільськогосподарських культур — що вже вдалось зібрати arrow

Одещина у лідерах за врожаєм сільськогосподарських культур — що вже вдалось зібрати

23 липня 2024 14:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеський регіон у лідерах за врожвйністю: подробиці
Рисові поля на Одещині. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Одещина продовжує займати лідируючі позиції у сфері рослинництва в Україні. Так, минулого року наш регіон показав значні результати у виробництві різних культур та зайняв перше місце серед усіх областей країни.

Про це повідомили у Департаменті АПК Одеської ОВА.

Читайте також:
Показники рослинництва на Одещині
Врожай культур на Одещині. Фото: Департамент АПК Одеської ОВА.

Основні показники

Одеська область має сприятливі кліматичні умови та родючі землі, що створюють ідеальні умови для вирощування різноманітних культур. Крім того, активна підтримка місцевих фермерів та впровадження сучасних технологій у сільському господарстві сприяють високим показникам виробництва:

  • пшениці (10,9 % від загального обсягу по Україні);
  • ячменю (18,3% від загального обсягу по Україні) ;
  • рису (100,0%  загального обсягу по Україні);
  • нуту (29,4% від загального обсягу по Україні);
  • сочевиці (62,5% від загального обсягу по Україні);
  • гороху (20,2% від загального обсягу по Україні);
  • ріпаку озимого й кользи (10,8% від загального обсягу по Україні);
  • винограду (57,6% від загального обсягу по Україні).

Завдяки високим обсягам виробництва, Одеська область не лише забезпечує продовольчу безпеку регіону, але й суттєво впливає на загальноукраїнський ринок сільськогосподарської продукції. Це також сприяє зміцненню економіки регіону та створенню робочих місць. Рослинництво Одещини продовжує розвиватися, закріплюючи за собою статус провідного аграрного регіону України.

Також ми писали, що на Одещині тривають жнива. Станом на сьогодні вже зібрано понад 2 мільйона тонн зерна, а площа обмолочених полів складає понад 500 тисяч гектарів.

Зазначимо, що зміни клімату змушують аграріїв Бессарабії розпочинати збиральну кампанію раніше, ніж зазвичай. Цього року жнива стартували на початку червня, що значно випереджає строки, які були типовими 3-5 років тому.

Одеса сільське господарство врожай Одеська область фермери зерно Новини Одеси рис аграрії кукурудза пшениця ячмінь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом