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Ранні жнива на Одещині — скільки планують зібрати збіжжя

16 червня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Жнива на Одещині: який урожай очікують
Комбайн працює у полі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Зміни клімату змушують аграріїв Бессарабії адаптуватися до нових умов, розпочинаючи збиральну кампанію раніше, ніж зазвичай. Цього року жнива стартували на початку червня, що значно випереджає строки, які були типовими 3-5 років тому.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли на одному з аграрних підприємств Одещини. 

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Скільки планують зібрати зерна

За словами аграріїв, вони планують зібрати від 35 до 40 центнерів з гектара озимого ячменю та 30-35 центнерів озимої пшениці. Врожай озимої пшениці постраждав через несприятливі погодні умови. Сівбу здійснювали в жовтні, а процес кущення пшениці відбувався лише в лютому-березні, що є запізнілим терміном. Крім того, тривала посуха вплинула на врожайність.

"Ми сіємо в жовтні в суху землю і не можемо отримати в метровому шарі землі опадів більше ніж 60-70 см. Це критична межа", — розповів голова фермерського господарства "Стоянов А. А." Андрій Бутенко.  

Фермери кажуть, що до 2020 року, коли були достатні опади, вдавалося збирати по 70-80 центнерів з гектара. Але зараз врожайність значно знизилася.

"Поточні показники врожайності є вищими за середні по району, але все ж таки хотілося б більше. Потрібно знаходити нові підходи та технології для покращення ситуації в умовах тривалої посухи та змін клімату", — каже Андрій Бутенко.

Ранні жнива на Одещині — скільки планують зібрати збіжжя - фото 1
Голова фермерського господарства "Стоянов А. А." Андрій Бутенко. Фото: Новини.LIVE

Більше про агросектор

Нагадаємо, уряд України ухвалив три важливі рішення, які сприятимуть безперебійному функціонуванню аграрного сектору, забезпечуючи збір врожаю та стабільну роботу. Нові заходи стосуються продовження бронювань працівників, збільшення терміну бронювання та оновлення процедур.

Також ми писали, що в Одеській області стартували жнива ранніх зернових культур. Фермери вже активно збирають урожай.

Додамо, український гуманітарний коридор відіграє ключову роль у забезпеченні глобального продовольчого ринку та підтримці української економіки. З моменту запровадження цих коридорів ціни на зерно значно впали, що свідчить про їхній вплив на стабілізацію ринку та доступність продовольства.

Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
зерно

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