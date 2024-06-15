Експорт з портів Великої Одеси: який показник перевезень зерна

Судно з зерном у порту. Фото: Новини.LIVE

Гуманітарні коридори у Чорному морі експортують 75% від усього продовольства України. Сьогодні порти Великої Одеси працюють цілодобово, щоденно з них виходять десятки суден з зерном.

Про це на Black Sea Security Forum заявив в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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За його словами, станом на сьогодні показник самостійного експорту Чорним морем складає 75%. Водночас під час дії зернової угоди з РФ цей показник був меншим.

"Україна є одним з найбільших експортерів агропродукції у світі та годує близько 120 мільйонів людей. Ми розуміємо, що цей показник міг бути більшим, але 20% територій недоступні через окупацію. Через це знизилася наша експортна спроможність", — розповів очільник відомства.

В.о. міністра аграрної політики України Тарас Висоцький. Фото: Новини.LIVE

Прогноз експорту

Навіть за умов війни українські фермери продовжують працювати та обробляти поля. Це дає країні можливість здійснювати експорт агропродукції.

"Наші показники прогнозують, що наступний рік покаже, понад 60 мільйонів тонн експорту агропродукції та те, що порти Великої Одеси зможуть відвантажити близько 5 мільйонів тонн на місяць", — додав Висоцький.

Експорт Дунаєм

Крім того, у червні 2022 року до експорту зерна долучилися дунайські порти. З Ізмаїла, Кілії та Рені вдалося вивозити 3,5 тонни продукції на місяць. І цей результат необхідно розвивати.

Нагадаємо, Одеса — важливе логістичне місто не лише в економічному плані, а й у військовому. Якщо Україні вдасться на 100% його захистити, то звільнення Чорного моря залишиться лише питанням часу.

Ми писали, що у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі.