Экспорт из портов Большой Одессы: какой показатель перевозок зерна

Судно с зерном в порту. Фото: Новини.LIVE

Гуманитарные коридоры в Черном море экспортируют 75% всего продовольствия Украины. Сегодня порты Большой Одессы работают круглосуточно, ежедневно из них выходят десятки судов с зерном.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил и. о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день показатель самостоятельного экспорта Черным морем составляет 75%. В то же время во время действия зернового соглашения с РФ этот показатель был меньше.

"Украина является одним из крупнейших экспортеров агропродукции в мире и кормит около 120 миллионов человек. Мы понимаем, что этот показатель мог быть больше, но 20% территорий недоступны из-за оккупации. Поэтому снизилась наша экспортная способность", — рассказал глава ведомства.

И.о. министра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий. Фото: Новини.LIVE

Прогноз экспорта

Даже при войне украинские фермеры продолжают работать и обрабатывать поля. Это позволяет стране осуществлять экспорт агропродукции.

"Наши показатели прогнозируют, что следующий год покажет более 60 миллионов тонн экспорта агропродукции и то, что порты Большой Одессы смогут отгрузить около 5 миллионов тонн в месяц", — добавил Высоцкий.

Экспорт по Дунаю

Кроме того, в июне 2022 г. к экспорту зерна присоединились дунайские порты. Из Измаила, Килии и Рени удалось вывозить 3,5 тонны продукции в месяц. И этот результат нужно развивать.

Напомним, Одесса — важный логистический город не только в экономическом плане, но и в военном. Если Украине удастся на 100% защитить его, то освобождение Черного моря останется лишь вопросом времени.

Мы писали, что в мае текущего года грузооборот через порты Большой Одессы составил более 8 миллионов тонн. Лидерами грузооборота традиционно являлись зерновые и рудные грузы.