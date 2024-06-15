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Світ потребує української їжі, — на Black Sea Security Forum про роботу портів Одещини

15 червня 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Якщо ця їжа не буде виходити з портів Одеси, світ буде голодний, — Маріанн Ворд
Завантаження зерна на судно. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Український гуманітарний коридор відіграє ключову роль у забезпеченні глобального продовольчого ринку та підтримці української економіки. З моменту запровадження цих коридорів ціни на зерно значно впали, що свідчить про їхній вплив на стабілізацію ринку та доступність продовольства.

Про це на Black Sea Security Forum заявила директорка Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанн Ворд.

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Важливість Чорноморського коридору

За її словами, експорт зерна з України показав, що навіть під час війни економіка країни може працювати й приносити користь світовій спільноті. Відповідно до її даних, кожне судно, яке виходить з українських портів, отримує підтримку від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП). Це зерно прямує до країн, де воно найбільш необхідне для виживання мільйонів людей.

"Якщо не буде цієї їжі або вона не буде виходити з портів Одеси, світ буде голодний. Я хочу нагадати, що сталось після лютого 2022 року — були зачинені порти, та в результаті ціни на зерно підвищились на 35%. Раптово мука та хліб для всього світу, особливо для Африки, стали недоступними", — заявила Маріанн Ворд.

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Директорка Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанн Ворд. Фото: скриншот

Вона додала, що за підрахунками ВПП, всього за три місяці 40 мільйонів людей були приречені на голодування. Це підкреслює, наскільки критично важливою є здатність українських портів експортувати продовольство.

"Ми годуємо близько 100 мільйонів людей на рік, і значна частина продукції приходить саме з України. Минулого року з України надійшло 20% світового зерна, навіть у складних умовах війни. Ми продовжуємо працювати, аби надати світу результати роботи українських аграріїв", — сказала директорка ВПП.

Економічний аспект для України 

Директорка Всесвітньої продовольчої програми в Україні Маріанн Ворд також наголосила, що для української економіки розвиток логістики та збільшення обсягів експорту є надзвичайно важливими. Близько 10% ВВП країни залежить від експорту продовольства, тому інвестиції в інфраструктуру та ефективність транспортування мають стратегічне значення.

Нагадаємо, Бріджит Брінк на Black Sea Security Forum заявила, що Чорноморський гуманітарний коридор є важливою економічною складовою  для України, особливо у скрутних умовах збройної агресії РФ. Так, робота портів не зупиняється та щомісяця показники експорту зростають, однак окупанти не припиняють намагання знищити наш торговельний потенціал.

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