Україна вперше відправить олію країнам Африки - Grain from Ukraine

Ураїна відправить соняшникову олію в рамках гуманітарної ініціативи. Фото: Міністерство аграрної політики та продовольства України

В рамках гуманітарної продовольчої ініціативи Grain from Ukraine Україна вперше відправляє соняшникову олію. Понад 2 тис. тонн буде доставлено до п'ятьох держав Африки з портів Великої Одеси.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Україна розширила номенклатуру гуманітарних вантажів, і тепер там не тільки зернові. Так, 2 453,26 тонн олії відправиться до Демократичної Республіки Конго, Мозамбіку, Джибуті, Мавританії та Палестини. Відправка здійснюється разом із Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).

"Ми постачаємо не лише зерно, а і кукурудзу, горох, а тепер вже і соняшникову олію. Ця олія буде відправлена контейнерами з портів Великої Одеси", — прокоментував заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич.

Про роботу програми

Grain From Ukraine — продовольча ініціатива допомоги країнам півдня у подоланні голоду, яку Україна реалізує спільно із Всесвітньою продовольчою програмою ООН. Так, вже відправлено понад 200 тис. тонн аграрної продукції. До ініціативи приєдналося багато країн, серед яких Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція та Люксембург.

"Найближчим Україна передасть на переробку Всесвітній продовольчій програмі зерно попередніх врожаїв для вироблення макаронних виробів і хліба. Ці товари будуть направлені мешканцям прифронтових територій", — повідомив Маркіян Дмитрасевич.

Загалом, у рамках Grain from Ukraine відправлено 10 суден із понад 200 тис. тонн аграрної продукції до різних країн Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо, що до Ефіопії та Сомалі у рамках ініціативи вже відправили понад 110 тис. тонн зерна. Кожне із відправлених суден забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тис. людей.