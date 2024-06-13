Украина впервые отправит масло странам Африки - Grain from Ukraine

Украина отправит подсолнечное масло в рамках гуманитарной инициативы. Фото: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины

В рамках гуманитарной продовольственной инициативы Grain from Ukraine Украина впервые отправляет подсолнечное масло. Более 2 тысяч тонн будут доставлены в пять государств Африки из портов Большой Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Украина расширила номенклатуру гуманитарных грузов, но теперь там не только зерновые. Так, 2 453,26 тонн масла отправится в Демократическую Республику Конго, Мозамбик, Джибути, Мавританию и Палестину. Отправка производится вместе со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP).

"Мы поставляем не только зерно, а и кукурузу, горох, а теперь уже и подсолнечное масло. Это масло будет отправлено контейнерами из портов Большой Одессы", — прокомментировал заместитель Министра агрополитики Маркиян Дмитрасевич.

О работе программы

Grain From Ukraine — продовольственная инициатива помощи южанам в преодолении голода, которую Украина реализует совместно с Всемирной продовольственной программой ООН. Да, уже отправлено более 200 тыс. тонн аграрной продукции. К инициативе присоединились многие страны, среди которых Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция и Люксембург.

"Ближайшим Украина передаст на переработку Всемирной продовольственной программе зерно предварительных урожаев для производства макаронных изделий и хлеба. Эти товары будут направлены жителям прифронтовых территорий" , — сообщил Маркиян Дмитрасевич.

В рамках Grain from Ukraine отправлено 10 судов из более 200 тыс. тонн аграрной продукции в различные страны Африки и Ближнего Востока.

Напомним, что в Эфиопию и Сомали в рамках инициативы уже отправили более 110 тысяч тонн зерна. Каждое из отправленных судов обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек.