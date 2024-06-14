Росія постійно погрожує ядерною зброєю: чи варто боятись

Для застосування ядерної зброї не вистачить бажання Путіна. Ілюстративне фото: Shutterstock

Ядерні загрози постійно лунають зі сторони Кремля в умовах війни Росії проти України. Однак важливо пам’ятати: для запуску такої зброї потрібні дієві механізми, які далеко не завжди піддаються волі одного лідера.

Про це на Black Sea Security Forum заявив полковник ВМС ЗС України Михайло Третяк.

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Україна добровільно відмовилася від ядерного статусу у 1994 році, підписавши Будапештський меморандум. Цей історичний крок став прикладом ядерного роззброєння та сприяв глобальній безпеці, хоча ядерка була дієвим механізмом стримання агресії у бік нашої країни. Сьогодні ж про можливість ураження Путін заявляє майже кожного дня, однак для здійснення його намірів недостатньо одного бажання російського тирана.

"Одного бажання Кремля, можливо, буде недостатньо для того, аби застосувати ядерну зброю. Це моя думка. Тому що люди, яким цим займаються усе життя — розуміють наслідки", — зазначив Михайло Третяк.

Що Україна втратила

Станом на 1991 рік ядерний потенціал України становив понад 100 мільярдів доларів, з яких переважну частину становила саме тактична зброя та техніка. Так, на території нашої країни перед отриманням безʼядерного статусу було:

176 міжконтинентальних балістичних ракет: 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна):

стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 (від 30 до 43);

від 1514 до 2156 ядерних боєзарядів для стратегічної зброї;

від 2800 до 4200 тактичних ядерних боєзарядів.

Однак Україна не могла самостійно обслуговувати такі потужності, через що й погодилася на укладання мирних угод.

Ми раніше писали, що журналісти Новини.LIVE спитали у одеситів, чи варто повернути Україні статус ядерної держави. Частина одеситів підтримує таку думку, проте не усі. Деталі читайте у матеріалі.

Також ми повідомляли, що росіяни вже проводять навчання з розгортання ядерної зброї та відпрацювання електронного запуску ракет. Зокрема, вони тренували доставку муляжів ядерних боєголовок до передових сховищ та аеродромів.