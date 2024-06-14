Россия постоянно угрожает ядерным оружием: стоит ли бояться

Для применения ядерного оружия не хватит желания Путина. Иллюстративное фото: Shutterstock

Ядерные угрозы постоянно раздаются со стороны Кремля в условиях войны России против Украины. Однако важно помнить: для запуска такого оружия нужны действенные механизмы, далеко не всегда поддающиеся воле одного лидера.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил полковник ВМС ВС Украины Михаил Третьяк.

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Украина добровольно отказалась от ядерного статуса в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Этот исторический шаг послужил примером ядерного разоружения и способствовал глобальной безопасности, хотя ядерка была действенным механизмом сдерживания агрессии в сторону нашей страны. Сегодня же о возможности поражения Путин заявляет почти каждый день, однако для его осуществления недостаточно одного желания российского тирана.

"Одного желания Кремля, возможно, будет недостаточно для того, чтобы применить ядерное оружие. Это мое мнение. Потому что люди, которые этим занимаются всю жизнь — понимают последствия" , — отметил Михаил Третьяк.

Что Украина потеряла

По состоянию на 1991 год ядерный потенциал Украины составлял более 100 миллиардов долларов, из которых большую часть составляла именно тактическое оружие и техника. Так, на территории нашей страны перед получением безъядерного статуса было:

176 межконтинентальных баллистических ракет: 130 жидкотопливных СС-19 (по шесть боеголовок каждая) и 46 твердотопливных СС-24 (по десять боеголовок каждая):

стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 (от 30 до 43);

от 1514 до 2156 ядерных боезарядов для стратегического оружия;

от 2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов.

Однако Украина не могла самостоятельно обслуживать такие мощности, из-за чего и согласилась на заключение мирных соглашений.

Мы ранее писали, что журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, стоит ли вернуть Украине статус ядерного государства. Часть одесситов поддерживает такое мнение, но не все. Подробности читайте в материале.

Также мы сообщали, что россияне уже проводят учения по развертыванию ядерного оружия и отработке электронного запуска ракет. В частности, они тренировали доставку муляжей ядерных боеголовок в передовые хранилища и аэродромы.