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РФ знищує продовольчу логістику — Кіпер про необхідність ППО на Одещині

14 червня 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Порти Великої Одеси необхідно захистити для продовження експорту
Балкер з зерном у порту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від початку війни Одещина стала логістичним хабом для всієї України. Протягом двох років з Чорноморських портів експортовано 46 мільйонів тонн продовольства.

Про це на Black Sea Security Forum заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, цей показник на 70% перевищує торішні цифри та буде тільки збільшуватися. 

"Сьогодні Одеса є логістичним центром всієї України та майже 80% вантажів імпортуються та експортуються саме звідси. У липні минулого року Російська Федерація вийшла з зернової угоди та перекрила рух вантажів у Чорному морі. Їхньою метою було створити гуманітарну кризу у світі", — зазначив голова ОВА. 

Захист портів не обхідний для експорту 

Крім того, Олег Кіпер наголосив, що ворог продовжує умисно знищувати портову інфраструктуру, яка працює в експорті зерна. Для їхнього захисту регіону необхідно більше систем ППО.  

"Умисне знищення портів Одещини створює нестачу продовольства. Системи ППО здатні допомогти забезпечити мільйони людей продовольством на всій землі. Голоду немає місця в сучасному світі, він ніколи не має використовуватися як зброя", — додав Кіпер. 

Нагадаємо, показники експорту чорноморським гуманітарним коридором стабільно зростають.Упродовж травня поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн.

Додамо, що  в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.

Одеса
Олег Кіпер
Одеська область
Чорне море
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