Порты Большой Одессы необходимо защитить для продолжения экспорта

РФ уничтожает продовольственную логистику — Кипер о необходимости ПВО в Одесской области
С начала войны Одесчина стала логистическим хабом для всей Украины. В течение двух лет из Черноморских портов экспортировано 46 миллионов тонн продовольствия.
Об этом на Black Sea Security Forum заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, этот показатель на 70% превышает прошлогодние цифры и будет только увеличиваться.
"Сегодня Одесса является логистическим центром всей Украины и почти 80% грузов импортируются и экспортируются именно отсюда. В июле прошлого года Российская Федерация вышла из зерновой сделки и перекрыла движение грузов в Черном море. Их целью было создать гуманитарный кризис в мире", — отметил глава ОВА.
Защита портов необходима для экспорта
Кроме того, Олег Кипер подчеркнул, что враг продолжает уничтожать портовую инфраструктуру, которая работает в экспорте зерна. Для защиты региона необходимо больше систем ПВО.
"Умышленное уничтожение портов Одесчины создает недостаток продовольствия. Системы ПВО способны помочь обеспечить миллионы людей продовольствием на всей земле. Голода нет места в современном мире, он никогда не должен использоваться как оружие", — добавил Кипер.
Напомним, показатели экспорта черноморским гуманитарным коридором стабильно растут. В течение мая текущего года грузооборот через порты Великой Одессы составил более 8 миллионов тонн.
Добавим, что в Украине возобновляются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.
Читайте Новини.LIVE!