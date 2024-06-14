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РФ уничтожает продовольственную логистику — Кипер о необходимости ПВО в Одесской области

14 июня 2024 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Порты Большой Одессы необходимо защитить для продолжения экспорта
Балкер с зерном в порту. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С начала войны Одесчина стала логистическим хабом для всей Украины. В течение двух лет из Черноморских портов экспортировано 46 миллионов тонн продовольствия.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, этот показатель на 70% превышает прошлогодние цифры и будет только увеличиваться.

"Сегодня Одесса является логистическим центром всей Украины и почти 80% грузов импортируются и экспортируются именно отсюда. В июле прошлого года Российская Федерация вышла из зерновой сделки и перекрыла движение грузов в Черном море. Их целью было создать гуманитарный кризис в мире", — отметил глава ОВА.

Защита портов необходима для экспорта

Кроме того, Олег Кипер подчеркнул, что враг продолжает уничтожать портовую инфраструктуру, которая работает в экспорте зерна. Для защиты региона необходимо больше систем ПВО.

"Умышленное уничтожение портов Одесчины создает недостаток продовольствия. Системы ПВО способны помочь обеспечить миллионы людей продовольствием на всей земле. Голода нет места в современном мире, он никогда не должен использоваться как оружие", — добавил Кипер.

Напомним, показатели экспорта черноморским гуманитарным коридором стабильно растут. В течение мая текущего года грузооборот через порты Великой Одессы составил более 8 миллионов тонн.

Добавим, что в Украине возобновляются контейнерные перевозки. Так, судоходная компания Maersk ввела первый глубоководный контейнерный сервис после начала полномасштабного вторжения.

Одесса
Олег Кипер
Одесская область
Черное море
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