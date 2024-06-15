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Мир нуждается в украинской еде, — на Black Sea Security Forum о работе портов Одесчины

15 июня 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Если эта еда не будет выходить из портов Одессы, мир будет голоден, - Марианн Ворд
Погрузка зерна на судно. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украинский гуманитарный коридор играет ключевую роль в обеспечении глобального продовольственного рынка и в поддержке украинской экономики. С момента введения этих коридоров цены на зерно значительно упали, что свидетельствует об их влиянии на стабилизацию рынка и доступность продовольствия.

Об этом на Black Sea Security Forum заявила директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Ворд.

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Важность Черноморского коридора

По ее словам, экспорт зерна из Украины показал, что даже во время войны экономика страны может работать и приносить пользу мировому сообществу. Согласно ее данным, каждое судно, выходящее из украинских портов, получает поддержку от Всемирной продовольственной программы (ВПП). Это зерно направляется в страны, где оно наиболее необходимо для выживания миллионов людей.

"Если не будет этой еды, или она не будет выходить из портов Одессы мир будет голоден. Я хочу напомнить, что произошло после февраля 2022 года — были закрыты порты, и в результате цены на зерно повысились на 35%. Внезапно мука и хлеб для всего мира, особенно для Африки, стали недоступными", — заявила Марианн Уорд.

Мир нуждается в украинской еде, — на Black Sea Security Forum о работе портов Одесщины - фото 1
Директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Уорд. Фото: скриншот

Она добавила, что по подсчетам ВПП, всего за три месяца 40 миллионов человек были обречены на голодовку. Это подчеркивает, насколько критически важна способность украинских портов экспортировать продовольствие.

"Мы кормим около 100 миллионов человек в год, и значительная часть продукции приходит именно из Украины. В прошлом году из Украины поступило 20% мирового зерна, даже в сложных условиях войны. Мы продолжаем работать, чтобы дать миру результаты работы украинских аграриев", — сказала директор ВПП.

Экономический аспект для Украины

Директор Всемирной продовольственной программы в Украине Марианн Ворд также подчеркнула, что для украинской экономики развитие логистики и увеличение объемов экспорта чрезвычайно важны. Около 10% ВВП страны зависит от экспорта продовольствия, поэтому инвестиции в инфраструктуру и эффективность транспортировки имеют стратегическое значение.

Напомним, Бриджит Бринк на Black Sea Security Forum заявила, что Черноморский гуманитарный коридор является важной экономической составляющей для Украины, особенно в сложных условиях вооруженной агрессии РФ. Так, работа портов не останавливается, и каждый месяц показатели экспорта растут, однако оккупанты не прекращают попытки уничтожить наш торговый потенциал.

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